Hari Pelanggan Nasional, Kawan Lama Group Sapa Pelanggan Lebih dari 100 Toko di 61 Kota

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Memiliki misi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, Kawan Lama Group, identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang bergerak dalam enam pilar bisnis dan menaungi lebih dari 30 merek, rayakan Hari Pelanggan Nasional dengan mengapresiasi pelanggan setianya melalui serangkaian program dan promosi menarik. Salah satunya dengan menurunkan jajaran manajemennya ke toko, untuk menyapa, mendengarkan saran dan masukan, serta memberikan apresiasi langsung kepada para pelanggan setianya.Selain itu, Kawan Lama Group juga mengumumkan kehadiran ruparupa rewards dan fitur terbaru dari WhatsApp Chatbot Customer Care untuk semakin meningkatkan pelayanan merek usaha Kawan Lama Group.Adeline Ausy Setiawan selaku Strategic Marketing Services Director Kawan Lama Group menyampaikan, "Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Harpelnas 2023 jajaran manajemen Kawan Lama Group kembali turun ke toko untuk secara langsung mengapresiasi para pelanggan yang telah berkontribusi dalam jalannya bisnis kami. Tak kurang dari 100 orang perwakilan manajemen turun ke lebih dari 100 toko ACE, INFORMA, INFORMA Custom Furniture, Toys Kingdom, Home Galleria, SELMA, Pendopo, Chatime, Cupbop, Gindaco, Chatime Atealier, dan Go! Go! CURRY Genki no Minamoto di 61 kota sepanjang bulan September. Selain menyapa dan memberikan apresiasi, perwakilan manajemen juga akan berbincang dan mendengarkan langsung masukan dan aspirasi pelanggan, sebagai bahan evaluasi dan bekal inovasi tanpa henti."(Foto: Dok. Kawan Lama)Selain itu, berbagai merek usaha Kawan Lama Group juga mengadakan berbagai kegiatan bersama pelanggan lainnya. Mulai dari ACE Appreciation Day yang dihadirkan secara spesial untuk member setia ACE. Kemudian Relax Corner dan Free Health Check Up persembahan INFORMA dan SELMA. Playdate Seru Bersama Toys Kingdom untuk menyapa para pelanggan anak-anak. Hadir pula tantangan seru ATARU Shopping Sprint untuk para pelanggan setia ATARU.Customer Treatment Day Pendopo yang menghadirkan gelaran tari tradisional, treatment pijat, dan sajian hidangan malam. Juga member Gathering oleh F&B Indonesia, induk perusahaan yang menaungi brand Chatime, Cupbop, Gindaco, Chatime Atealier, dan Go! Go! CURRY Genki no Minamoto. Tak ketinggalan, ruparupa juga menyapa pelanggan terpilih langsung ke tempat tinggal mereka.Untuk melengkapi rangkaian aktivitas di Hari Pelanggan Nasional 2023, berbagai brand Kawan Lama Group juga menghadirkan berbagai program dan promo menarik yang dapat dinikmati para pelanggan. Mulai dari potongan harga istimewa, extra point dan double point, gratis tas belanja, voucher belanja untuk produk tertentu, cashback, harga khusus member, hadiah langsung untuk pembelian dengan nominal tertentu, harga spesial untuk produk pilihan, hingga program pesta belanja 9.9.(Foto: Dok. Kawan Lama)Pada kesempatan ini, melalui platform ruparupa, inisiatif digital Kawan Lama Group, hadir pula ruparupa rewards untuk memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan. ruparupa rewards adalah penggabungan program membership yang memberikan keuntungan lebih banyak agar pelanggan menjadi lebih happy.Melalui ruparupa rewards, para pelanggan dapat menikmati berbagai keuntungan, mulai dari gratis biaya pendaftaran, harga spesial khusus member, akumulasi dan penggunaan poin lintas brand, hadiah langsung saat bergabung, hadiah saat anggota keluarga berulang tahun, gratis ongkir, gratis biaya instalasi, gratis bungkus kado, dan membership yang berlaku seumur hidup. Rencananya, pendaftaran ruparupa rewards sudah dapat dilakukan mulai tanggal 9 September 2023.(Foto: Dok. Kawan Lama)Selain itu, untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, Kawan Lama Group juga menghadirkan WhatsApp Chatbot Customer Care versi terbaru. Selain sudah mendukung membership ruparupa rewards, melalui versi terbarunya para pelanggan dapat mendapatkan berbagai informasi mengenai promo terbaru, pelacakan pengiriman produk, dan layanan instalasi produk. Program chatbot via WhatsApp adalah bentuk inovasi Kawan Lama Group untuk menghadirkan layanan customer care yang sigap dan mudah diakses kapan saja."Kawan Lama Group berkomitmen untuk terus melayani dengan hati dan berinovasi tanpa henti. Hal ini diwujudkan melalui satu member ruparupa rewards dan hadirnya versi terbaru WhatsApp Chatbot Customer Care. Pada awal program, kami akan mengintegrasikan member Toys Kingdom, dan Selma. Lalu secara bertahap berbagai membership brand Kawan Lama Group lainnya juga akan mulai terhubung. Harapannya, ruparupa rewards dan program chatbot versi terbaru ini dapat semakin meningkatkan pengalaman berbelanja bagi seluruh pelanggan kami dan akhirnya mewujudkan kehidupan yang lebih baik," tutup Adeline.