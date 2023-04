Lebaran Tinggal Menghitung Jam, Harga Bahan Pokok Malah Naik

Beras

Daging dan telur

Bawang

Cabai

Minyak goreng

Gula





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Penentuan pelaksanaan 1 Syawal 1444 H akan diputuskan sore nanti melalui sidang isbat.Sebagian masyarakat tengah menanti hari raya Lebaran tersebut, termasuk kaum ibu yang pastinya tengah repot menyediakan masakan khas Lebaran.Namun sayangnya, harga kebutuhan pangan pokok justru melonjak mendekati Lebaran tiba. Melansir laman bi.go.id/hargapangan , Kamis, 20 April 2023, sebagian besar harga pangan naik. Hanya cabai yang tercatat mengalami penurunan harga.Peningkatan harga pangan pokok pun beragaram mulai 0,42 persen pada harga daging ayam hingga 6,67 persen pada harga minyak goreng curah.Berikut harga pangan per 20 April 2023:- Beras kualitas bawah I: Rp11.750 per kg (naik 6,33 persen).- Beras kualitas medium I: Rp13.300 per kg (naik 3,1 persen).- Beras kualitas medium II: Rp12.850 per kg (naik 1,98 persen).- Beras kualitas super I: Rp13.550 per kg (naik 1,5 persen).- Beras kualitas super II: Rp12.900 per kg (naik 3,61 persen).- Daging ayam ras segar: Rp35.550 per kg (naik 0,42 persen).- Telur ayam ras segar: Rp27.850 per kg (stabil).- Daging sapi kualitas 1: Rp139.650 per kg (naik 4,92 persen).- Daging sapi kualitas 2: Rp131.600 per kg (naik 2,53 persen).- Bawang merah ukuran sedang: Rp35.750 per kg (naik 4,99 persen).- Bawang putih ukuran sedang: Rp31.700 per kg (naik 2,59 persen).- Cabai merah besar: Rp47.100 per kg (naik 0,9 persen).- Cabai merah keriting: Rp42.250 per kg (turun 2,2 persen).- Cabai rawit hijau: Rp28.400 per kg (turun 17,68 persen).- Cabai rawit merah: Rp38.150 per kg (turun 17,16 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp19.800 per kg (naik 0,51 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp17.950 per kg (stabil).- Minyak goreng curah: Rp15.200 per kg (naik 6,67 persen).- Gula pasir kualitas premium: Rp15.450 per kg (naik 2,32 persen).- Gula pasir lokal: Rp13.850 per kg (naik 2,97 persen).