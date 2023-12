BRI Mantapkan Posisi sebagai Penyalur Kredit UMKM Terbesar di Indonesia

Advertisement

(ROS)

Jakarta: Selama 128 tahun BRI sukses memperkuat posisi sebagai penyalur kredit untuk pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) terbesar di Indonesia. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 12,53 persen yoy menjadi Rp1.250,72 triliun dengan dominasi kredit UMKM."Khusus penyaluran kredit UMKM juga tercatat tumbuh 11,01 persen dari semula Rp935,86 triliun pada akhir Kuartal III-2022 menjadi Rp1.038,90 triliun pada akhir Kuartal III 2023, sehingga porsi kredit UMKM BRI terhadap total kredit mencapai 83,06 persen," kata Sunarso, dikutip keterangan pers, Minggu, 17 Desember 2023.Penyaluran kredit UMKM ini tak lepas dari penetrasi Agen BRILink yang semakin tinggi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Sebagai informasi, hingga Oktober 2023, jumlah agen telah mencapai 710 ribu agen yang tersebar di lebih dari 60 ribu desa atau meng-cover lebih dari 80 persen total desa di Indonesia.Sunarso mengatakan BRI pun terus fokus pada pemberdayaan dan penyelamatan segmen UMKM pada masa sulit, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional."Oleh karena itu, sangat layak jika prestasi tersebut didedikasikan bagi seluruh nasabah BRI dan Insan BRILiaN (pekerja BRI) di seluruh Indonesia,” ucap Sunarso.Kinerja BRI juga menuai apresiasi dari berbagai pihak, di antaranya melalui penghargaan Global Finance 30th Annual Best Bank Awards 2023: Best Bank in Indonesia, Euromoney's Awards (Rank 1): Market Leader – Indonesia. BRI pun memborong sembilan penghargaan di FinanceAsia’s 23rd Award, salah satunya kategori Best Companies in Asia Poll: Best Financial Company (Gold).Tak hanya dari sisi kinerja, begitu pun dari sisi transformasi digital, The Banker Innovation in Digital Banking Awards 2023 memberikan penghargaan kepada BRI untuk Transformation Project (Agen BRILink)."Seperti diketahui, layanan Agen BRILink hadir untuk memudahkan masyarakat yang jauh di pelosok untuk bisa mengakses layanan perbankan," kata Sunarso.Sementara untuk kinerja secara umum, BRI berhasil menjaga kinerja positif. Keberhasilan BRI Group menjaga kinerja positif tersebut ditunjukkan dari aset yang secara konsolidasian meningkat sebesar 9,93 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1.851,97 triliun per kuartal III 2023.Dia mengatakan pertumbuhan aset tersebut juga diiringi dengan perolehan laba dalam sembilan bulan yang mencapai sebesar Rp44,21 triliun atau tumbuh 12,47 persen yoy."Prestasi ini merupakan bukti bahwa BRI mampu menjaga kinerja positif yang berkelanjutan dengan manajemen risiko yang sangat terukur," ucap Sunarso.