PTPP Bangun Lintasan Sirkuit Mandalika Sesuai Standar Mutu FIM

Jakarta: BUMN konstruksi dan investasi, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP, menyelesaikan pembangunan lintasan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menerapkan inovasi dalam sistem pengaspalan untuk memenuhi spesifikasi khusus sesuai standar mutu dari Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) sehingga masuk kategori sirkuit kelas A."Berkat kualitas aspal yang dilakukan, jalan Sirkuit Mandalika dapat digunakan dengan kecepatan puncak hingga 310 kilometer per jam. Tentunya, tidak hanya dapat digunakan dengan kecepatan tinggi namun Sirkuit Mandalika juga tetap memperhitungkan keamanan para pengguna lintasan dengan sangat baik," ucap Direktur Utama PTPP Novel Arsyad dikutip dari siaran persnya, Senin, 18 Oktober 2021.Pembangunan lintasan utama Sirkuit Mandalika sepanjang 4,31 kilometer yang memiliki 17 tikungan tersebut dikerjakan oleh PTPP. Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan PTPP, antara lain Track Lane, Verge, Run off Asphalt, Run off Grass, Gravel Bed, Service Road, Drainage, Concrete Barrier, Tunnel, Race Control, Gantry, Medical Center, Spectator Fences, dan Observation Deck.Sirkuit Mandalika memiliki area paddock yang dapat menampung sampai dengan 50 garasi. Selain itu, sirkuit tersebut memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak lebih dari 50 ribu tempat duduk dan 138 ribu area berdiri."Jalan lintasan Sirkuit Mandalika termasuk aman karena memiliki safety area, seperti Run off Asphalt dan Run of Gravel yang luas," paparnya.Dijelaskan lebih lanjut bahwa PTPP menerapkan inovasi dalam sistem pengaspalan, salah satunya menggunakan metode BIM untuk memenuhi spesifikasi khusus di pembangunan proyek Sirkuit Mandalika. Metode pengaspalan dilakukan secara teliti dan terencana karena pengaturan rute dan ketebalan seluruhnya dilakukan secara otomatis.Novel menambahkan pengaspalan dapat terus berlangsung dan tidak ada waktu tunggu untuk suplai hotmix ke finisher. Untuk menjaga mutu, PTPP menggunakan dua Paver yang dikendalikan secara otomatis dengan berbasis automatic hydraulic controler dengan alat MMGPS untuk mencapai Elevasi dan Superelevasi rencana yang presisi. PTPP menggunakan dua finisher agar tidak terjadi cold joint sambungan memanjang.PTPP menerapkan campuran aspal khusus untuk digunakan pada sirkuit balap, yaitu Stone Mastic Asphalt (SMA). Adapun keunggulan yang dimiliki oleh aspal SMA, salah satunya adalah daya cengkram dengan roda yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan kemudahan manuver berkendara pada rider."Proses pengerjaan aspal untuk jalan Sirkuit Mandalika itu telah berhasil dituntaskan 100 persen pada bulan Agustus 2021 lalu. Penyelesaian pembangunan sirkuit ini dalam rangka mendukung gelaran perdana FIM Motul World Superbike 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 10-21 November 2021 mendatang," tutup Novel.