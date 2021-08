Kontribusi Chandra Asri Bantu Pemerintah Tangani Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) terus kontribusinya untuk membantu pemerintah menangani pandemi covid-19.Salah satunya dengan menjamin ketersediaan bahan baku alat pelindung diri (APD) dalam negeri melalui produk PP Trilene HS35NW, untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis yang menjadi garda depan dalam penanganan Covid-19."Perusahaan pun berkolaborasi dengan PT Duaroda Saranatama dalam mengembangkan Carrier Box Vaccine untuk keperluan distribusi vaksin jarak dekat, yang bertujuan mendukung strategi prioritas dari pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19," kata VP of Corporate Relations and Sustainability Chandra Asri Edi Rivai dalam siaran persnya, Senin, 30 Agustus 2021.Selain itu, perusahaan juga turut memberikan bantuan oksigen medis sebanyak 420 ton, yang setara untuk 61.500 tabung ukuran 6M3 untuk rumah sakit di wilayah DKI Jakarta dan Banten.Di sisi lain, Chandra Asri juga berkomitmen untuk mengedepankan upaya-upaya keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dengan tanggung jawab sosial perusahaan melalui empat pilar yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi serta sosial dan lingkungan.Perseroan juga berkomitmen penuh pada program berkelanjutan terutama pengelolaan sampah plastik. Salah satunya dengan ikut serta dalam Forum Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP), yang bertujuan mengurangi sampah plastik di laut hingga 70 persen pada 2025."Bentuk nyata yang Chandra Asri lakukan dalam mendukung program pengelolaan sampah plastik, dimulai dengan edukasi perubahan perilaku dalam program World Clean Up Day dan Aksi Bersih Pantai Paku yang diikuti lebih dari 336 peserta dan berhasil mengelola 26.636 kg sampah plastik," paparnya.Perusahaan juga ikut berkontribusi dalam menciptakan Ekosistem Pengelolaan Sampah Plastik, dimulai dari pemilahan dan pengumpulan sampah plastik, pemprosesan sampah plastik 1.456 kg sampah plastik menjadi 1.287 liter BBM hingga pendistribusian manfaat untuk masyarakat."Chandra Asri juga berkontribusi dalam pembangunan jalan aspal plastik, pada tahun 2020 telah dilakukan di sepanjang 42,74 km dan mengelola sampah plastik sebanyak 234,1 ton," ungkap Edi.Atas upayanya tersebut, Chandra Asri meraih tiga penghargaan dalam ajang Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (ICSRA) 2021 yang diberikan Economic Review dalam ajang ICSRA-IV 2021.Ketiga penghargaan tersebut adalah The Best Indonesia-CSR Senior Leader 2021 untuk kategori Industri Non Finance-Public Company, Juara Umum peringkat dua Best of the Best CSR of The Year 2021, dan peringkat kedua The Best CSR of The Year 2021 untuk kategori Public Company for Industry.Penghargaan ini menjadi salah satu bukti bagi Chandra Asri yang terus mengedepankan penerapan ISO:26000, yang memiliki tujuan nyata untuk pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan SDGs 2030 dalam menjalankan tanggung jawab perusahaannya."Dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan, Chandra Asri berkomitmen pada prinsip People, Planet, Profit dengan mengadopsi pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG)," pungkas Edi.(SAW)