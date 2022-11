Harga Emas Antam Stagnan di Rp981 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM ) pada perdagangan hari ini di level Rp981 ribu per gram atau sama dengan harga pada perdagangan di hari sebelumnya.Mengutip laman Logam Mulia Antam , Kamis, 17 November 2022, harga buyback emas Antam naik sebesar Rp2.000 per gram ke level Rp886 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,839 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,709 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,340 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23,187 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46,2 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92,3 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp230,5 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp460,8 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp921,6 juta.Sementara itu, harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Investor mengambil untung setelah berhari-hari reli kuat pada emas.Melansir Xinhua, Kamis, 17 November 2022, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD1 atau 0,06 persen menjadi USD1.775,8 per ons. Penurunan harga emas dunia karena Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS melonjak 1,3 persen pada Oktober setelah tidak berubah pada September. Ekonom memperkirakan penjualan ritel melonjak satu persen.