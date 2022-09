Anak Usaha Telkom Perkuat Ekosistem Digital dan Konektivitas Wilayah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(HUS)

Bali: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), menggelar Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2022. BATIC 2022 merupakan platform forum telekomunikasi internasional yang mempertemukan pelaku ICT, operator telco global, teknologi, dan solution partner untuk pertukaran informasi seputar industri telekomunikasi, mengembangkan networking, dan perjanjian bisnis.Tahun ini merupakan tahun ketujuh pertemuan BATIC 2022 diselenggarakan, yaitu dari 20 hingga 23 September 2022 dan berlokasi di Nusa Dua, Bali. BATIC 2022 dikemas dengan nuansa budaya dan tradisi Indonesia. Jumlah peserta yang sudah dipastikan hadir mencapai 600 partisipan dari 200 perusahaan global dari berbagai negara.Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah menyampaikan penyelenggaraan BATIC tahun ini mengusung tema 'Reconnecting Regions, Reviving Digital Ecosystem' dimana BATIC yang sempat vakum selama dua tahun karena pandemi covid-19 ingin mengajak para pelaku ICT dan telco global untuk kembali terkoneksi dan menyongsong transformasi digital dunia."BATIC 2022 memberikan peluang besar bagi TelkomGroup untuk saling berbagi wawasan dan pengalaman, benchmarking, menjalin kemitraan strategis dengan pemain besar internasional bahkan mengundang calon investor untuk datang dan berinvestasi di Indonesia ," ujar Ririek dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 September 2022.Secara mendetail, CEO Telin Budi Satria Dharma Purba memaparkan rangkaian kegiatan BATIC 2022. Pada hari pertama, peserta mengikuti konferensi dan diskusi panel yang berfokus kepada Indo-Pacific sebagai Digital Connectivity Hub.Selanjutnya Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah akan memberikan pemaparan terkait digitalisasi yang menjadi faktor utama penggerak perekonomian dunia, yang dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Wholesale & International Service Telkom Bogi Witjaksono mengenai visi dan peran Telkom Indonesia untuk mendukung Indonesia mewujudkan Digital Road Map dan mempercepat pengembangan ekosistem konektivitas Indo-Pacific.Selain konferensi, acara juga diisi dengan sesi diskusi panel dari para pelaku bisnis, expert, dan konsultan di industri telco. Adapun beberapa pembicara dan panelis yang hadir pada Batic 2022 antara lain President Asia Pacific & Japan Cisco Sanjay Kaul, Managing Director for South Asia Equinix Yee May Leong, Vice Chairman/Co-Founder Tokopedia Leontinus Alpha Edison.Kemudian Global Head of Authentication and Mobile Partnerships Facebook Pushpendra Singh, Director of Business Development SEA & India Netflix Gaurav Pradhan, President Director Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir, serta Direktur Digital & IT BRI Arga M Nugraha.