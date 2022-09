Biar Harga Stabil, Badan Pangan Nasional Beli Ayam Langsung dari Peternak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(HUS)

Jakarta: Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) membeli ayam hidup dari peternak mandiri, mikro, dan kecil bekerja sama dengan pengusaha unggas dan asosiasi serta koperasi perunggasan dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan fasilitasi NFA dalam minggu ini telah berhasil menyerap ayam hidup dari peternak mandiri mikro dan kecil oleh PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan PT Malindo Feedmill Tbk dengan total sebanyak 5.200 ekor.Arief mengatakan pembelian ayam hidup ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga ayam hidup di tingkat peternak yang belakangan mengalami fluktuasi akibat kelebihan stok."Kami mengapresiasi pembelian ayam hidup dari peternak mandiri kecil yang telah dilakukan CPI dan Malindo. Langkah ini penting untuk mengembalikan stabilitas harga guna menyelamatkan para peternak ayam kita," kata Arief dalam keterangan resminya, Minggu, 25 September 2022.Berdasarkan data yang diterima, CPI telah melakukan penyerapan 3.920 ekor ayam hidup dengan bobot total sekitar 6.008 kg di peternakan yang berlokasi di Bogor. Sedangkan Malindo Feedmill menyerap 1.280 ekor ayam hidup atau dengan bobot total sekitar 2.688 kg di peternakan yang berlokasi di Gunung Kidul, Yogyakarta.Arief menjelaskan, apabila melihat harga ayam hidup dalam satu hingga dua minggu terakhir trennya sudah mulai naik. "Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA pada 11 September lalu harga terendah berada di Rp17 ribu per kg, per 23 September ini ada kenaikan menjadi Rp17.250 per kg. Artinya ada kenaikan dan ini bagus untuk keberlangsungan usaha para peternak," jelasnya.Proses penyerapan ayam hidup peternak mandiri mikro dan kecil ini, kata Arief, akan terus berlangsung sampai harga ayam hidup di tingkat peternak sesuai harga acuan pembelian (HAP).Aksi penyerapan ayam hidup ini merupakan bentuk tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman Penyerapan Live Bird antara NFA bersama 10 perusahaan yang terdiri dari BUMN dan swasta, antara lain PT Berdikari sebagai member Holding BUMN Pangan, CPI, Japfa, Super Unggas Jaya, Malindo Feedmil, New Hope Indonesia, Intertama Trikecana, Cibadak Indah Sari Farm, Wonokoyo Jaya Corp, dan Sreeya Sewu.Penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga turut melibatkan perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Satuan Tugas Pangan Polri.Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA per 23 September 2022, harga rata-rata nasional ayam hidup tingkat produsen Rp21.340 per kg, dengan harga tertinggi Rp29 ribu per kg di provinsi Kalimantan Selatan dan terendah Rp17.250 per kg di provinsi Sumatra Selatan. Sedangkan harga rata-rata nasional daging ayam ras di tingkat konsumen terbilang stabil di angka Rp35.208 per kg.