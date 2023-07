Bank Mandiri Perkuat Layanan Trade Finance dan Cash Management

(ANN)

Jakarta: PT Bank Mandiri Tbk mencatat peningkatan transaksi keuangan bagi importir dan eksportir. Kinerja trade Bank Mandiri tercatat mampu tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspor impor nasional yang terkontraksi sebesar -6,1 persen year on year (YoY) dan -3,8 persen YoY pada periode yang sama.Rinciannya, volume transaksi ekspor mengalami pertumbuhan 16,35 persen year on year (YoY) menjadi Rp617 triliun per Mei 2023. Sedangkan volume transaksi impor lewat Bank Mandiri naik 5,96 persen yoy menjadi Rp678 triliun pada Mei 2023.SVP Transaction Banking Wholesale Bank Mandiri Dini Isnarti menyatakan layanan trade finance itu telah menjadi komponen krusial dalam perdagangan domestik maupun global.Oleh karena itu, Bank Mandiri melakukan perluasan ekosistem bisnis yang diikuti dengan transformasi digital secara konsisten, seperti mengoptimalkan fitur digital untuk nasabah wholesale atau korporasi."Dorongan transformasi digitalisasi yang kuat dari perusahaan-perusahaan juga telah mendorong lebih banyak permintaan nasabah akan layanan keuangan digital yang terintegrasi. Melalui Kopra by Mandiri, nasabah Trade Finance dapat mengelola informasi transaksi, laporan secara terpadu, cepat, aman serta nyaman dapat dinikmati di dalam satu platform,” ujar Dini dalam keterangan resmi, Jumat, 28 Juli 2023.Nasabah korporasi bisa menggunakan Kopra by Mandiri untuk penerbitan dan penerimaan Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Standby Letter of Credit (SBLC), Bank Garansi termasuk verifikasi warkat Bank Garansi. Selain itu, nasabah juga bisa melakukan pembiayaan transaksi perdagangan secara daring.Tak hanya itu, lanjut Dini, transaksi Cash Management Bank Mandiri juga mengalami pertumbuhan di lima bulan pertama 2023. Dari sisi frekuensi, layanan Cash Management Bank Mandiri meningkat 16,3 persen YoY menjadi 425,17 juta transaksi per Mei 2023.Seiring dengan itu, volume Cash Management meningkat 15 persen YoY dari menjadi Rp7.626,75 triliun. Transaksi tersebut mencakup pada layanan Kopra Cash Management, Kopra Cash Lite, Kopra Host to Host Payment, Kopra Smart Account, Mandiri Bill Collection, Mandiri e-Tax, dan Mandiri Auto Debit.“Ini tidak terlepas dari pertumbuhan jumlah nasabah Cash Management yang mengalami pertumbuhan 48,11 persen YoY menjadi 690.440 Nasabah per Mei 2023. Transaksi terbesar didominasi oleh transaksi melalui Kopra Cash Management, dengan pertumbuhan volume secara year to date (Ytd) mencapai Rp 6.357,07 triliun. Nilai tersebut menyumbang 84 persen dari keseluruhan transaksi cash management," tambah Dini.Berkat kinerja tersebut, Bank Mandiri mendulang penghargaan di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards 2023. Bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Best Indonesia Trade Finance Bank of the Year dan Best Indonesia Domestic Cash Management Bank of the Year.