Kemenhub-KCIC Bantah Operasional Kereta Cepat Mundur di 2024

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah kabar operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mundur di 2024. Sesuai rencana, kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu akan mengangkut penumpang sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia."Tidak mundur, insyaallah operasi pada 17 Agustus 2023," tegas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub M. Risal Wasal saat dikonfirmasi, Sabtu, 10 Juni 2023.Operasional KCJB dengan kecepatan hingga 385 kilometer (km) per jam akan dilakukan secara bertahap. Masa pengenalan operasional kereta cepat akan diterapkan sampai September 2023."Jadi bakal diuji coba dulu. Nanti masyarakat bisa naik lewat pendaftaran atau undangan," terang Risal.Dihubungi terpisah, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti juga membantah operasional KCJB mundur di tahun depan karena permasalahan konstruksi yang belum rampung sepenuhnya. "Di Agustus, KCJB mulai melayani masyarakat," tegasnya.Mengenai keinginan konsorsium Tiongkok terkait sertifikat kelaikan operasional penuh kereta cepat, meski stasiun KCJB belum dibangun lengkap, Emir mengatakan KCIC akan mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan Kemenhub."Untuk sertifikasi, kami akan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan, termasuk sertifikasi laik operasi sarana maupun prasarana," jelasnya.Emir menambahkan, saat ini KCIC tengah berfokus pada tahapan testing dan komisioning KCJB menggunakan kereta inspeksi atau comprehensive inspection train (CIT). Pada pertengahan Juni ini ditargetkan kereta inspeksi sudah diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km per jam.Kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian kereta penumpang atau electric multiple unit (EMU).KCIC, lanjut Emir, tengah merumuskan tata cara dan skema pendaftaran untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa KCJB dalam masa pengenalan operasional."Ini sedang dibahas dan akan segera diumumkan. Pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap," pungkasnya.