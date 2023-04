25 Ton Kopi Indonesia Terbang ke Mesir, Cuan Berapa Nih?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Member of ID Food, menjadi Badan Pelaksana Imbal Dagang yang memberangkatkan ekspor kopi ke Mesir sebanyak 25 ton senilai USD60 ribu. Langkah tersebut diharapkan bisa terus terjadi dan nantinya memberi dampak positif terhadap aktivitas perekonomian di Tanah Air.Acara pelepasan ekspor kopi tersebut dilepas oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi, Staf Khusus Kementerian Perdagangan Bara Krishna Hasibuan, Duta Besar Mesir untuk Indonesia HE Ashraf Sultan, dan Direktur Utama PPI Nina Sulistyowati, di Subang.Sebelumnya, PPI bersama A to Z for Import & Export Company menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kerja sama imbal dagang/counter trade cooperation yang dilaksanakan secara virtual di Jakarta dan Mesir beberapa waktu yang lalu. A to Z for Import & Export Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor di Mesir.Dalam menjajaki pasar masing-masing, PPI dan A to Z for Import & Export Company sebagai Badan Pelaksana Imbal Dagang di negara masing-masing, menyiapkan produk dan/atau komoditi yang akan diekspor dan/atau diimpor ke Indonesia dan Mesir.