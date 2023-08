ITDC Group Gear Upacara Bendara di Wilayah Kerjanya

baca juga: KEK Mandalika Bakal Punya Pacuan Kuda





rangkaian lomba di ITDC

Jakarta: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation ( ITDC ), perusahaan member InJourney Group bersama anak dan cucu usaha ITDC Group menggelar upacara bendera dalam memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia di masing-masing wilayah kerja, Jakarta, The Nusa Dua, Bali, The Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan The Golo Mori, Nusa Tenggara Timur (NTT).Upacara bendera yang mengusung tema Nusantara ini, berlangsung dimana seluruh peserta upacara mengenakan busana adat Nusantara sebagai penghormatan kepada keragaman budaya Indonesia. Selain itu, upacara bendera tahun ini menjadi momen dalam memperkuat kolaborasi antara ITDC dengan para stakeholdersDi masing-masing wilayah kerja ITDC seperti di Jakarta dan The Nusa Dua, Bali kegiatan upacara bendera diikuti oleh pegawai ITDC, di The Mandalika, NTB berkolaborasi dengan masyarakat Desa Penyangga dan siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Desa Kuta, dan di The Golo Mori, NTT berkolaborasi dengan PT Hotel Indonesia Group (HIG) serta perangkat Desa setempat.Selama upacara bendera, ITDC Group dan stakeholders setempat berkumpul dengan penuh semangat, mengenakan pakaian adat yang mempresentasikan akar budaya dan identitas Nusantara.Direktur Utama ITDC Ari Respati menyampaikan kehadiran berbagai pihak dalam upacara bendera ini, menunjukkan komitmen ITDC dalam membangun hubungan yang kuat dengan stakeholders setempat dan berkolaborasi untuk mendorong kemajuan pariwisata Indonesia."Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para stakeholders setempat untuk berbagi wawasan dan pandangan, serta memupuk semangat kebersamaan dalam membangun bangsa.” jelas dia dikutip dari laman BUMN, Jumat, 18 Agustus 2023.Sebelum kegiatan upacara dilaksanakan, tepatnya pada Selasa, 15 Agustus 2023, telah dilakukan kegiatan ziarah tabur bunga ke makam pahlawan dan pemberian donasi kepada Perwakilan Legiun Veteran RI di wilayah kerja ITDC yaitu di The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, NTB. Sementara itu, di Jakarta kegiatan ziarah tabur bunga di makam pahlawan dan pemberian donasi akan dilakukan hari ini, Jumat, 18 Agustus 2023.Upacara bendera dirangkai dengan rangkaian lomba yang penuh semangat, seperti lomba makan kerupuk, balap egrang, berebut kursi panas serta perlombaan menarik lainnya yang mempererat ikatan di antara insan-insan ITDC. Lomba-lomba seperti tarik tambang, voli pantai, dan balon estafet turut meramaikan momen ini.“Kami meyakini bahwa peringatan HUT ke-78 RI ini menjadi kesempatan yang berharga untuk lebih mendalami keanekaragaman budaya Nusantara, serta meningkatkan semangat nasionalisme di keluarga besar ITDC," jelas dia.