Pertamax Series Jadi Idola saat Nataru di Kalimantan

Balikpapan: PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan mencatat adanya peningkatan konsumsi BBM jenis gasoline dan gasoil pada momen Natal dan tahun baru (nataru).Untuk jenis gasoline, peningkatan konsumsi terjadi pada produk Pertamax sebesar 14 persen atau 658 kiloliter (KL) per hari dari konsumsi normal harian 584 KL per hari. Selain itu peningkatan juga terjadi pada pertamax turbo sebesar 28 persen dari 19 KL per hari menjadi 24 KL per hari.Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar menjelaskan tren peningkatan konsumsi yang positif ini telah memperlihatkan banyak masyarakat yang sudah lebih sadar pada bahan bakar yang berkualitas.“Pertamax dengan RON 92 dan Pertamax Turbo RON 98, menunjukkan bahwa pengendara atau masyarakat sudah mengetahui produk mana yang berkualitas tidak hanya untuk kesehatan kendaraan tetapi juga untuk lingkungan yang lebih baik,” kata Freddy dalam keterangan resmi, Rabu, 6 Januari 2021.Bila dirinci, di wilayah Kalimantan Timur Pertamax mengalami peningkatan konsumsi sebesar tiga persen dari 36 KL per hari menjadi 65 KL per hari. Sedangkan untuk Pertamax Turbo meningkat sebesar 28 persen dari enam KL per hari menjadi tujuh KL per hari.Di wilayah Kalimantan Barat juga mengalami tren kenaikan untuk Pertamax sebesar 78 persen dari 36 KL per hari menjadi 65 KL per hari. Begitu pula dengan pertamax turbo meningkat 29 persen dari 1,9 KL per hari menjadi 2,4 KL per hari.Pertamax di wilayah Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 12 persen dari 231 KL per hari menjadi 258 KL per hari. Sementara pertamax turbo mengalami peningkatan 46 persen dari enam KL per hari menjadi delapan KL per hari.Untuk wilayah Kalimantan Tengah, pertamax mengalami peningkatan tujuh persen dari 195 KL per haru menjadi 207 KL per hari. Sedangkan untuk pertamax turbo, konsumsi meningkat sebesar sembilan persen dari 5,9 KL per hari menjadi 6,4 KL per hari.Kemudian wilayah Kalimantan Utara juga mengalami tren kenaikan untuk pertamax yaitu 25 persen dari 8,7 KL per hari menjadi 11 KL per hari.Sementara peningkatan BBM berjenis gasoil terlihat pada produk Pertamina Dex sebesar tujuh persen dari 27 KL per hari menjadi 29 KL per hari. Pertamina Dex di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat meningkat konsumsinya sebesar 20 persen dari 4,4 KL per hari menjadi 5,3 KL per hari dan tiga persen dari 8,5 KL per hari menjadi 8,8 KL per hari.Untuk wilayah Kalimantan Selatan, Pertamina Dex mengalami peningkatan 46 persen dari 4,6 KL per hari menjadi tujuh KL per hari. Sedangkan, penurunan sales Produk Pertamina Dex terjadi di wilayah Kalimantan Tengah sebesar 14 persen dari 9,7 KL per hari menjadi 8,4 KL per hari.“Pada masa liburan Natal dan tahun baru, respons konsumen terhadap produk Pertamax Series dan Pertamina Dex meningkat, kita ketahui bahwa kedua produk tersebut dapat mempertahankan performa kendaraan tetap prima," jelas Freddy.(SAW)