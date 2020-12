Mulai Hari Ini, Layanan Tes Covid-19 di Bandara Soetta Dibuka untuk Umum

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat ini mengoperasikan delapan Airport Health Center untuk melakukan tes covid-19, baik itu rapid test antigen maupun PCR test. Seluruh titik Airport Health Center ini pada awalnya ditujukan untuk membantu calon penumpang pesawat memenuhi protokol kesehatan.Namun pada 18-24 Desember 2020, calon penumpang pesawat yang melakukan rapid test antigen di Airport Health Center Bandara Soetta membludak hingga mencapai 40 ribu orang. Kondisi tersebut mendorong PT Angkasa Pura (AP) II membuka layanan tes covid-19 bagi masyarakat umum di Airport Health Center Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Layanan tes covid-19 di Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum tersedia untuk walk in service (24 jam) dan drive thru service yang beroperasi pada pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Layanan rapid test antigen dikenakan biaya sebesar Rp200 ribu, sementara untuk PCR test sebesar Rp800 ribu.Director of Commercial PT Angkasa Pura Solusi Yundriati Erdani mengatakan kapasitas per hari Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum adalah 600-700 orang untuk tes dengan walk in service, dan 150 orang untuk tes dengan drive thru tes."Sebelumnya, seluruh Airport Health Center hanya dipergunakan untuk calon penumpang pesawat yang memiliki tiket penerbangan. Mulai 27 Desember, khusus Airport Health Center di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk melakukan tes covid-19," papar Yundriati dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Desember 2020.AP II berharap Airport Health Center Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta yang membuka layanan untuk umum ini dapat mendukung semakin banyaknya pelaksanaan testing covid-19, khususnya di wilayah sekitar bandara."Airport Health Center berupaya mendukung pelaksanaan tes covid-19 bagi masyarakat umum di sekitar bandara. Di sisi lain, kami juga optimistis bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelaksanaan tes covid-19 bagi calon penumpang pesawat," harapnya.Apabila Airport Health Center di Terminal 1 membuka layanan bagi masyarakat umum, maka masih terdapat enam titik Airport Health Center di Bandara Soetta khusus bagi calon penumpang pesawat untuk melakukan tes covid-19.(SAW)