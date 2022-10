Waskita Beton Berkomitmen soal Keterbukaan Informasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) bersama perusahaan induknya PT Waskita Karya (Persero) Tbk meraih penghargaan pada ajang BUMN Awards 2022 The Iconomics BUMN Forum 2022. Waskita Beton meraih Best Annual Report in Construction Materials Category, sedangkan Waskita Karya meraih Best Brand Image in Construction Category.Penghargaan ini diberikan karena Waskita Beton dinilai memiliki Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun Buku 2021 yang komprehensif, memenuhi kriteria dalam hal desain buku laporan tahunan, baik konten maupun foto, yang dapat menunjukkan segi artistik dan kreativitas.Selain itu adanya kerunutan isi materi yang logis dan mudah dipahami serta narasi menunjukkan ketepatan penyampaian dan gaya bahasa yang mengangkat terkait institusi. Untuk annual report, Waskita Beton mendapat nilai tertinggi di kategorinya."Ini menjadi bukti bahwa WSBP komitmen untuk melakukan keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," kata Corporate Secretary Waskita Beton Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Oktober 2022.Fandy juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan Waskita Beton karena atas kerja keras dan kerja samanya ini perusahaan dapat menjadi pemenang di BUMN Awards 2022."Harapannya ini menjadi semangat lebih lagi untuk seluruh insan WSBP memberi dedikasi dan komitmennya untuk menghasilkan produk dan jasa konstruksi yang berkualitas untuk infrastruktur Indonesia," tutur dia.BUMN Awards 2022 merupakan penghargaan yang diberikan oleh The Iconomics kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN yang terdiri dari penghargaan mengenai brand equity dan corporate communications material. BUMN Awards tahun ini adalah penghargaan yang telah digelar keempat kalinya sejak 2019.