Survei: Pandemi Naikkan Lowongan Pekerjaan di Bidang Teknologi dan Digital

Jakarta: Selama masa pandemi , banyak industri di Indonesia memaksimalkan sumber daya untuk bidang teknologi dan digital dalam hal pemasaran, penjualan, promosi, dan lain-lain. Transformasi digital ini lah yang membuat banyak perusahaan membuka banyak lowongan kerja di bidang teknologi dan digital.Namun jika melihat pernyataan Bank Dunia, Indonesia diprediksi akan kekurangan sembilan juta talenta ICT (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) di 2030. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah permintaan talenta di bidang IT dan Digital yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan talenta.Permintaan yang tinggi ini berdampak juga terhadap meningkatnya gaji talenta di bidang IT dan digital. Berdasarkan data dari Laporan Gaji 2022 JobStreet, bidang IT menempati urutan teratas dalam 10 gaji tertinggi dan 10 pertumbuhan gaji tertinggi di Indonesia menurut spesialisasi dan level pekerjaan.Bahkan di tingkat fresh graduate atau tingkat pemula, kenaikannya mencapai 13,7 persen, sementara terdapat banyak bidang pekerjaan yang malah mengalami penurunan gaji. Bila dilihat berdasarkan industrinya, industri IT/Komputer mengalami peningkatan gaji sebesar 33,3 persen di level manajemen (C level).Selain itu, laporan Decoding Digital Talent milik SEEK Asia juga membuktikan pekerja digital bersemangat untuk pindah kerja agar bisa mengeksplorasi peran dan tantangan baru. Selain itu, dalam laporan yang mensurvei lebih dari 9.000 pekerja digital di berbagai negara seperti Singapura, Indonesia, Denmark dan Swiss ini, terbukti niat belajar keahlian baru paling tinggi ada di bidang teknologi dan IT.Saat ini, karena banyaknya jumlah perusahaan yang memanfaatkan teknologi dan platform digital, jumlah karyawan yang dibutuhkan pun meningkat dengan cukup signifikan. Tidak hanya perusahaan yang berfokus di bidang IT dan teknologi, tapi banyak juga perusahaan konvensional yang sudah menyadari pentingnya untuk go digital."Perusahaan-perusahaan ini pun siap untuk menawarkan gaji yang tinggi bagi para karyawan karena menyadari pentingnya peran mereka di era yang sudah berubah ini. Pencari kerja juga sebaiknya memperkuat keahlian mereka dalam bidang teknologi dan digital untuk bisa bersaing mulai dari proses melamar kerja hingga saat sudah mulai bekerja," ujar Head of Human Resources JobStreet Indonesia Yuliana Dewi, Selasa, 8 Maret 2022.Di sisi lain, dia mengatakan, dengan tujuan menghubungkan ribuan kesempatan kerja di bidang teknologi dan digital dengan jutaan kandidat, SEEK Asia, perusahaan induk job platform terkemuka JobStreet dan JobsDB, yang juga berinvestasi di JobKorea dan BDJobs (Bangladesh), meluncurkan Tech Virtual Career Fair terbesar di Asia. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif SEEK Asia yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan tenaga kerja.Tech Virtual Career Fair akan diadakan dari 9-11 Maret 2022, bersama perusahaan unicorn teknologi dan digital, perusahaan startup, serta MNC top di Asia seperti Lazada Express, TelkomIndonesia, Shopee, dan Gameloft. Sejalan dengan tema transformasi digital, agenda ini mengedepankan mobile-first interface yang memungkinkan pemberi kerja dan kandidat untukberpartisipasi dengan lancar secara virtual."Dengan kebutuhan talenta teknologi dan digital yang tinggi, JobStreet Indonesia mendukung percepatan transformasi digital perusahaan dengan meluncurkan Tech Virtual Career Fair Terbesar di Asia yang menghubungkan pencari kerja dengan 300 perusahaan top di Indonesia dengan 2.000 lowongan kerja di bidang teknologi dan digital. Serta terdapat 30 webinar dari 30 perusahaan terkemuka di Asia maupun di Indonesia yang bisa diakses secara gratis oleh pencari kerja untuk meningkatkan pengetahuan di bidang teknologi dan digital," tambah Country Marketing Manager JobStreet Indonesia, Sawitri Hertoto.