E-Commerce Perkuat Dampak Sosial Bisnis Berkelanjutan bagi Masyarakat dan Lingkungan

Jakarta: E-commerce Blibli konsisten memperkuat dampak sosial positif bisnis secara berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut diwujudkan salah satunya lewat inisiatif Blibli Cinta Bumi yang secara konsisten mengajak pelanggan untuk mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan CEO dan Co-Founder Blibli Kusumo Martanto mengatakan, Blibli lewat gebrakan bisnis dan inovasi pemasaran berupaya untuk memberikan dampak positif secara signifikan bagi perusahaan dan masyarakat. Upaya Blibli ini tidak hanya memberikan dampak berkelanjutan kepada pelanggan, tetapi juga kepada mitra bisnis dan masyarakat."Seluruh tim Blibli terus memberikan layanan dan solusi yang relevan, juga terbaik secara konsisten ke pemangku kepentingan kami," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu, 8 Desember 2021.Atas upaya ini Kusumo menerima penghargaan sebagai the Best Industry Marketing Champion 2021 di sektor e-commerce atas kepemimpinan yang mengedepankan nilai tambah di ajang Marketeer of the Year 2021 yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc. bersama Marketeers dan Indonesia Marketing Association."Untuk itu, mewakili semua yang ada di Blibli, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi buat kami untuk lebih banyak lagi memberikan dampak berkelanjutan kepada pelanggan, mitra bisnis, juga masyarakat," ungkapnya.Marketeer of The Year merupakan apresiasi bagi tokoh di bidang pemasaran di Indonesia yang pertama kali digelar pada 2006. Penilaian dilakukan secara ketat oleh panel juri yang terdiri dari petinggi MarkPlus, Inc., jajaran direksi Indonesia Marketing Association, serta penerima penghargaan di edisi sebelumnya seperti Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan.Para juri melihat nilai dan gaya kepemimpinan Kusumo di Blibli, yang terinspirasi dari ajaran orang tuanya dan terus ia pegang teguh hingga kini, layak diberikan pengakuan. Kusumo menahkodai Blibli dan Bliblioneers, sebutan untuk insan Blibli, dengan menerapkan budaya kerja RESPECT (Risk-Taking, Excellence, Serving, Passionate & Proud, Encourage, Growth & Innovation, Customer Focus, dan Teamwork) yang mengantarkannya sebagai perusahaan yang terus tumbuh secara berkelanjutan.