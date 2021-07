Update, 47,7 Juta Dosis Vaksin Covid Sudah Disuntikkan ke Masyarakat

Jakarta: Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede menyebut sebanyak 47,7 juta dosis vaksin covid-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia hingga 6 Juli 2021. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 1-2 juta dosis per hari pada Agustus 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hal itu diupayakan mengingat pemerintah mengejar target herd immunity bagi masyarakat Jabodetabek pada kuartal III-2022, Jawa dan Bali pada akhir 2021 serta seluruh Indonesia pada kuartal I-2022.



Terlebih, lanjut Raden, saat ini telah ada varian delta yang penularannya dalam 30 hari dapat mencapai 117.649 orang atau jauh lebih berbahaya dibandingkan varian alpha sebanyak 15.625 orang dalam sebulan dan varian wuhan 729 orang.

Ia menambahkan PPKM Darurat yang diterapkan di Jawa dan Bali dengan cakupan area 45 kabupaten/kota ini dilakukan dalam rangka menekan tambahan kasus aktif per hari menjadi kurang dari 10 ribu kasus dan BOR turun di bawah 70 persen.



"Supaya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mampu mengatasi. Kalau di atas 10 ribu seperti sekarang maka kondisi hilir dari kesehatan tidak mampu menangani," katanya.

"Guna mencegah laju penularan covid-19 dan mencapai herd immunity, kita akan terus melakukan percepatan vaksinasi dan pada Juli satu juta bahkan 1,5 juta, bahkan kita harapkan Agustus mencapai dua juta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2021.Pemerintah pun terus mengakselerasi program vaksinasi sehingga per harinya pada Juli dapat mencapai satu juta sampai 1,5 juta dosis sembari tetap menjaga ketersediaan vaksin.Berdasarkan roadmap vaksinasi, pemerintah berencana meningkatkan dosis penyuntikan pada Juli sebesar 1,5 juta per hari, Agustus 1,5 juta per hari, September 1,8 juta per hari, Oktober 1,8 juta sampai tiga juta per hari, November 2,8 juta sampai tiga juta per hari, dan Desember sebanyak 2,5 juta per hari."Ini adalah mutasi virus baru yang unprecedented, sama sekali kita tidak memperhitungkan sebelumnya. Sebagai bagian dari penanganan kesehatan kita lakukan PPKM Mikro untuk non-Jawa dan Bali serta PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali," jelasnya.(Des)