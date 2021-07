Begini Cara Investasi Emas Antam Via Online

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Berinvestasi di tengah pandemi covid-19 mungkin menjadi pilihan sekunder untuk tata kelola keuangan Anda. Ketidakpastian akan masa depan bikin bingung harus berinvestasi atau menabung saja.Berinvestasi aman untuk jangka waktu yang panjang bisa Anda lakukan, loh. Salah satunya dengan berinvestasi emas. Mengutip dari situs logammulia.com , harga emas hari ini, 14 Juli 2021, berada di angka 945 ribu per satu gram. Sedangkan, dua tahun lalu di waktu yang sama harga emas berada di angka 706 ribu per satu gram. Artinya, harga emas terus merangkak naik.Lalu bagaimana cara beli emas antam dengan berada di rumah saja atau via online? Simak caranya!Kamu bisa membeli emas antam secara online via laman resmi di logammulia.com. Buat akun terlebih dahulu dengan pilih masuk atau daftar di bagian kanan atas laman.Kemudian pilih daftar. Masukkan data diri seperti nama lengkap, nomor handphone, email, KTP, NPWP, dan kata sandi. Centang saya setuju dengan syarat dan ketentuan milik Logam Mulia, lalu pilih register now.Setelah akun terbuat, pilih menu Emas Batangan. Harga yang tertera pada laman mengacu pada lokasi yang dipilih.Periksalah lokasi tempat pembelian Anda sudah sesuai atau dekat dengan lokasi tempat tinggal. Anda tinggal memilih berat emas yang ingin dibeli. Setelah itu pilih Tambah ke Keranjang.Semua produk yang tertera pada laman statusnya adalah ready stock dan dapat berubah sewaktu-waktu. Harga yang tertera juga berubah setiap hari.Klik menu Keranjang di pojok kanan atas untuk melihat kembali detail pesanan. Jika sudah sesuai, pilih Check Out Now untuk lanjut ke pengiriman atau pilih Kembali Belanja untuk melanjutkan belanja.Pembelian via online hanya melayani pengiriman ke alamat pelanggan. Pelanggan dapat menambahkan alamat baru.Pembayaran menggunakan virtual account (VA) dengna masa berlaku 45 menit setelah konfirmasi pesanan. Dengan VA pelanggan tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran, sehingga pembayaran yang melewati batas waktu dianggap batal.Periksa kembali pesanan sebelum memilih saya menyetujui syarat dan ketentuan Logam Mulia. Setelah itu pilih Bayar Sekarang.Pelanggan akan menerima email notifikasi berisi detail pesanan dan petunjuk pembayaran. Langkah selanjutnya, bayar pesanan Anda. Setelah itu, pembeli dapat menunggu pesanan dikirim langsung ke alamat pengiriman.(MBM)