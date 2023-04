Lebaran Sudah Lewat Tapi Harga Pangan Masih Naik, Ini Daftarnya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beras

Daging dan telur

Bawang

Cabai

Minyak goreng

Gula

(ANN)

Jakarta: Sejumlah harga pangan masih mengalami peningkatan harga meskipun sudah melewati masa Lebaran Idulfitri 1444 H.Melansir laman bi.go.id/hargapangan , Senin, 24 April 2023, hanya minyak goreng, gula, bawang putih, dan cabai rawit hijau yang mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk harga pangan lainnya masih tercatat peningkatan harga.Peningkatan harga tertinggi terjadi pada cabai merah yaitu 6,81 persen. Sementara penurunan harga pangan terbesar berasal dari cabai rawit hijau sebesar 2,54 persen.Meski demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kepada ibu-ibu agar tak khawatir terhadap peningkatan harga itu. Sebab, ada juga beberapa harga pangan yang mengalami penurunan harga."Beberapa bahan pokok itu turun harganya. Jadi tidak usah khawatir, bapak ibu di mana pun, ibu-ibu terutama untuk belanja ke pasar ketersediaannya banyak," ungkapnya beberapa hari lalu.Berikut daftar rata-rata harga pangan per 24 April 2023:- Beras kualitas bawah I: Rp11.550 per kg (naik 1,76 persen).- Beras kualitas medium I: Rp13.350 per kg (naik 3,49 persen).- Beras kualitas medium II: Rp12.650 per kg (naik 1,2 persen).- Beras kualitas super I: Rp13.300 per kg (naik 0,38 persen).- Beras kualitas super II: Rp12.600 per kg (naik 2,02 persen).- Daging ayam ras segar: Rp35.3000 per kg (naik 3,52 persen).- Telur ayam ras segar: Rp27.300 per kg (naik 1,3 persen).- Daging sapi kualitas 1: Rp138.750 per kg (naik 2,1 persen).- Daging sapi kualitas 2: Rp132.250 per kg (naik 2,16 persen).- Bawang merah ukuran sedang: Rp33.00 per kg (naik 2,1 persen).- Bawang putih ukuran sedang: Rp30.100 per kg (turun 0,82 persen).- Cabai merah besar: Rp42.350 per kg (naik 6,81 persen).- Cabai merah keriting: Rp40.500 per kg (naik 5,74 persen).- Cabai rawit hijau: Rp24.900 per kg (turun 2,54 persen).- Cabai rawit merah: Rp35.800 per kg (naik 2,58 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 1: Rp19.500 per kg (turun 1,52 persen).- Minyak goreng kemasan bermerek 2: Rp18.100 per kg (turun 1,63 persen).- Minyak goreng curah: Rp15.300 per kg (naik 3,03 persen).- Gula pasir kualitas premium: Rp15.300 per kg (turun 0,33 persen).- Gula pasir lokal: Rp13.650 per kg (turun 1,09 persen).