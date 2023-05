Ini Rincian Biaya Lembur PNS 2024, Naik Lho!

Berikut rincian satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil negara:

Uang lembur

Uang makan lembur

(ANN)

Jakarta: Pemerintah menaikkan biaya lembur Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS pada 2024. Peningkatan uang lembur PNS tahun depan itu berkisar Rp5 ribu hingga Rp11 ribu per orang per jam.Pemberian anggaran lembur itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.Dalam beleid yang dikutip, Jumat, 12 Mei 2023 dijelaskan, uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.Sementara uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang dua jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak satu kali per hari.- Golongan I: Rp18.000 per orang per hari. (Naik Rp5.000 dari tahun lalu).- Golongan II: OJ Rp24.000 per orang per hari. (Naik Rp7.000 dari tahun lalu).- Golongan III: OJ Rp30.000 per orang per hari. (Naik Rp10.000 dari tahun lalu).- Golongan IV: OJ Rp36.000 per orang per hari. (Naik Rp11.000 dari tahun lalu).- Golongan I dan II: Rp35.000 per orang per hari.- Golongan III: Rp37.000 per orang per hari.- Golongan IV: Rp41.000 per orang per hari.