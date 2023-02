Turun Ceban, Emas Antam Murah Lagi

Emas dunia merosot

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) akhirnya kembali naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas Antam mengikuti harga emas dunia yang kembali rebound dalam jangka pendek.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 16 Februari 2023, harga emas Antam turun Rp10.000 ke Rp1,019 juta per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam naik Rp3.000 per gram dengan menjadi Rp904 ribu per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,95 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,89 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,72 juta.Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp24,13 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp48,1 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp96,19 juta.Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp240 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp479 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp959 juta.Harga emas merosot tajam ke level terendah sejak awal Januari pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), berbalik melemah dari keuntungan moderat sesi sebelumnya. Emas tertekan dolar AS yang menguat dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah setelah data ekonomi AS lebih baik dari perkiraan.DIkutip dari Antara, Kamis, 16 Februari 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD20,10 atau 1,08 persen menjadi USD1.845,30 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi USD1.870,90 dan terendah USD1.841,50.