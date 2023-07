Depo Pertamina di Makassar Diminta Dipindahkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selanjutnya, policy brief juga akan diserahkan kepada Komisi VII DPR RI, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulsel, DPRD Kota Makassar, serta DPRD Sulsel sebagai bahan bagi pihak-pihak terkait.

Rizal mengungkapkan, jika policy brief yang berdasarkan riset yang dilakukan oleh Polinet tersebut berisikan analisis keberadaan Depo Pertamina menggunakan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG). Dalam risetnya, Depo Pertamina atau TBBM Makassar dianggap tidak memenuhi standar keselamatan umum serta berisiko mengorbankan warga sekitar.



Kondisi ini, tambahnya, tidak sesuai dengan standar acuan Pertamina yang merujuk pada American Petroleum Institute (API) dengan jarak minimum 60 meter dan National Fire Protection Association (NFPA) yang menetapkan jarak minimum 122 meter.



Jarak ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian ESDM melalui Keputusan Direktur Jenderal ESDM No 309.K/30/DJB/2018 yang mengatur depo Pertamina yang masuk dalam kelas I-II B, jarak minimum +50 meter.

