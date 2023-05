Ini 3 Provinsi dengan Harga Telur Tertinggi, Ada yang Tembus Rp40 Ribu/Kg

Harga rata-rata telur sudah melandai

(ANN)

Jakarta: Rata-rata harga telur di Indonesia masih tinggi. Harga telur tertinggi berada di Provinsi Maluku dan yakni menembus level Rp40.200 per kg.Melansir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Rabu, 24 Mei 2023, harga rata telur ayam ras di 34 provinsi di Indonesia adalah Rp31.900 per kg.Tiga provinsi yang terpantau memiliki rata-rata harga telur tertinggi adalah Maluku, Papua, dan Papua Barat. Masing-masing provinsi tersebut mencatat harga rata-rata telur sebesar Rp40.200 per kg, Rp37.100 per kg, dan Rp38.700 per kg.Meski tiga provinsi tersebut mencatatkan harga telur tertinggi, ternyata harga rata-rata hari ini sudah lebih rendah dari harga kemarin.Sementara itu, mengacu harga pangan di Jakarta melalui infopangan, harga rata-rata telur sudah menunjukkan penurunan. Pada hari ini harga rata-rata telur sebesar Rp32.122 per kg atau turun Rp155 per kg. Harga telur tertinggi berada di Pasar Mampang Prapatan sebear Rp34.000 per kg, sedangkan harga telur terendah berada di Pasar Klender SS.Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim membenarkan kondisi saat ini yaitu harga rata-rata telur ayam ras nasional mengalami kenaikan di beberapa daerah.Isy menjelaskan, kenaikan harga telur ayam ras sebagian besar disebabkan oleh harga pakan.Menurut kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi pemerintah perlu merelaksasi impor jagung untuk menstabilkan harga telur.Sebab, kenaikan harga telur yang terjadi selama hampir sepekan ini, salah satunya, disebabkan oleh tingginya harga jagung yang merupakan bahan utama pakan ternak.