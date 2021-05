Pabrik Sawit di Mukomuko Beroperasi Mulai Senin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mukomuko: Sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, beroperasi mengolah minyak mentah kelapa sawit setelah tutup selama libur Idulfitri 1442 Hijriah, mulai Senin 17 Mei 2021.“Lima dari sembilan pabrik minyak kelapa sawit beroperasi mulai Senin, kemudian empat pabrik lainnya Selasa,” kata Kasi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto dikutip dari Antara, Minggu, 16 Mei 2021.Ia mengatakan hal itu setelah menerima laporan terkait dengan jadwal penutupan dan buka kembali pabrik pengolahan hasil kelapa sawit dalam rangka Idulfitri 1442 Hijriah dari sembilan pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini.Ia menyebutkan lima di antara sembilan pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini beroperasi mengolah minyak mentah kelapa mulai Senin, 17 Mei 2021, yakni PT DDP di wilayah Ipuh dan PT DDP wilayah Desa Lubuk Bento, PT Sapta, PT KAS dan PT SSS, sedangkan empat pabrik beroperasi mulai Selasa, 18 Mei 2021, yakni PT SAP, PT BMK, PT KSM, PT MMIL, dan PT GSS.Terkait dengan harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko masih sama dengan harga pembelian TBS kelapa sawit oleh pabrik sebelum tutup atau berhenti beroperasi.Ia menyebutkan pabrik PT SSJA membeli TBS kelapa sawit milik petani dengan harga Rp1.930 per kg, lebih rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp1.970 per kg. Pabrik PT USM membeli TBS kelapa sawit milik petani setempat dengan harga Rp2.100 per kg, menurun dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp2.130 per kg.Harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini, yakni PT KSM sebesar Rp1.960 per kg, PT MMIL sebesar Rp1.960 per kg, PT SSS sebesar Rp1.940 per kg, PT DDP sebesar Rp1.970 per kg, PT BMK sebesar Rp2.020 per kg, dan PT GSS sebesar Rp2.010 per kg, sedangkan harga jual tandan buah segar kelapa sawit PT SAP sebesar Rp1.990 per kg.(SAW)