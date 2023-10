WSBP Suplai Produk untuk Lotte LINE Project Senilai Rp4,6 Miliar

Advertisement

Jakarta: PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) kembali ditunjuk untuk paket Berth 5 & Roadway Proyek Jetty Lotte sepanjang 850 meter. Sebelumnya WSBP dipercaya menyuplai PC Beam dan PC Plank untuk Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project).“Ini masih dalam satu rangkaian proyek yang sama. Kami kembali dipercaya untuk menyuplai produk dalam penyelesaian proyek ini,” ujar Vice President of Corporate Secretary Fandy Dewanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 6 Oktober 2023.Dengan adanya repeat order dari Lotte Line Project ini, khususnya pada area WP7 sebelumnya, membuktikan WSBP terus mendapat kepercayaan dan berhasil mewujudkan kepuasan kepada para pelanggan.Dengan nilai kontrak sebesar Rp4,6 miliar, WSBP menyuplai total 92 pcs untuk Berth 5 yang terdiri dari 35 pcs PC Beam tipe B5-B1 hingga B5-B8 dan 57 pcs PC Plank tipe B5P1 hingga B5P15. Selain itu juga menyuplai 103 pcs untuk roadway.Fandy menyatakan, saat ini WSBP sudah melakukan proses produksi sejak Agustus di Plant Bojonegara dan ditargetkan selesai pada kuartal IV-2023. Sedangkan pengiriman dilakukan secara bertahap sejak 21 September dan ditargetkan selesai suplai pada kuartal IV-2023.“Pengiriman dilakukan melalui 2 jalur, PC Beam via darat kecuali tipe B7 & B8 dan PC Plank via laut. Proses pengiriman dilakukan sesuai dengan standar QHSE yang berlaku, sehingga seluruh produk dapat sampai dengan aman dan tepat waktu kepada pelanggan,” katanya.Ia mengatakan, nantinya Pengiriman PC Beam dilakukan bertahap melalui jalur darat menggunakan truk trailer, sedangkan PC Plank akan dikirimkan melalui jalur laut menggunakan tongkang secara langsung.Dengan mengedepankan kualitas produk, PC Beam dan PC Plank milik WSBP ini tepat digunakan pada proyek infrastruktur perairan karena pengerjaan struktur bangunan yang lebih praktis, lebih presisi dan meminimalkan kesalahan dalam pengerjaan di proyek. Selain itu berdampak pada proses pemasangan yang akan jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan beton cast in situ.“Ke depannya, WSBP melihat peluang besar pada proyek infrastruktur perairan ini. Salah satunya ialah pada Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project paket Berth 4. Kami targetkan untuk meraih repeat order dapat memperoleh proyek paket selanjutnya, sehingga dapat terus berkontribusi untuk perbaikan infrastruktur khususnya di proyek perairan,” ujar dia.Tidak hanya itu, dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, WSBP selalu mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko serta meraih kontrak-kontrak proyek dengan kondisi keuangan yang sehat.Sebagai informasi PC Beam (pengganti balok/seperti girder) berfungsi untuk menerima dan meneruskan beban horizontal maupun vertikal yang diterimanya, menuju balok maupun kolom struktur untuk diteruskan menuju pondasi. Sedangkan PC plank berfungsi untuk menyalurkan beban mati maupun hidup ke rangka pendukung sehingga menambah kekakuan sebuah bangunanWSBP juga telah menjadi supplier berpengalaman untuk beberapa proyek infrastruktur perairan antara lain Dermaga CPO Ketapang Pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang, Pelabuhan Sisi Darat Penajam Paser Utara, Dermaga Bongkar Muat Jukung (Kapal Barang) di Sumatra Selatan, dan Proyek Revetment & Retaining Wall Dermaga Benoa.