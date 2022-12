E-Commerce Perkuat Operasional untuk Jaga Loyalitas Konsumen

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) berkomitmen untuk terus memperkuat operational excellence di tiap lini perusahaan, khususnya di bidang customer service. Ini dilakukan demi memberi pengalaman di setiap aktivitas belanja pelanggan "Blibli konsisten menjaga DNA perusahaan dalam melayani dan memberi solusi dengan penuh empati dan setulus hati setiap harinya," ujar COO dan Founder Blibli Lisa Widodo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 28 Desember 2022.Blibli meraih 11 penghargaan di bidang pelayanan konsumen pada ajang Global Top Performers Ranking-Asia Pacific 2022. Penghargaan tersebut meliputi tujuh medali emas, tiga medali perak, dan satu medali perunggu dari 17 kategori pelayanan konsumen yang dinominasikan serta tujuh nominasi pada sektor korporat.Adapun raihan medali emas pada ajang tersebut adalah Best Contact Center Operator, Best Use of Social Media, Best CX Champion, Best Contact Center Design, Best Quality Team, Best VIP Service Team, dan Best Recruitment Camps.Ia menyebut, seluruh penghargaan yang diraih merupakan prestasi bagi segenap tim customer care. Apresiasi tersebut juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar pelanggan dan menjadi acuan standar pelayanan di industri di masa depan.Dengan deretan prestasi pada Global Top Performers Ranking-Asia Pacific 2022, Blibli dinilai mampu membangun tim customer care yang dapat menjamin integritas, empati, dan layanan personalized dalam menjawab berbagai kebutuhan pelanggan."Torehan penghargaan tersebut juga menjadi bukti nyata kualitas layanan customer care Blibli yang unggul melebihi standar industri," ungkapnya.Mengusung layanan pelanggan berbasis empati yang high tech, high touch, dan personalized, Lisa mengungkapkan, Blibli juga mengukuhkan eksistensinya sebagai e-commerce of choice dengan pelayanan pelanggan yang melampaui harapan.Hal ini dibuktikan dengan capaian 98 persen pelanggan yang menunggu kurang dari 20 detik untuk dapat tersambung saluran telepon dengan agen customer care Blibli, tanggapan email kurang dari satu jam, serta respon rata-rata media sosial yang kurang dari sepuluh menit.Blibli Loyalty Team Service (BLITS) dinilai memiliki pendekatan unik dan membawa angin segar di industri dalam menghadirkan pelayanan bagi pelanggan. BLITS juga dianggap berkomitmen tinggi dalam menjawab kebutuhan dan memenangkan hati pelanggan melalui inisiatif menarik, salah satunya AHA Moment yaitu inisiatif mengirimkan hadiah di berbagai momen spesial pelanggan.Deretan prestasi yang diraih Blibli di penghujung tahun itu melengkapi total 39 penghargaan yang diterima Blibli sepanjang 2022, khususnya dalam memberikan pelayanan pelanggan terbaik.Ke depan. Lisa mengatakan Blibli akan terus memastikan operational excellence dan layanan customer care terdepan agar pelanggan bisa menikmati pengalaman retail terbaik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan aman, nyaman, dan pasti puas."Hal ini pun sejalan dengan komitmen kami dalam memperkuat posisi Blibli sebagai platform perdagangan omnichannel dan gaya hidup terpercaya, dengan ekosistem terintegrasi yang konsisten menghadirkan pengalaman Pasti Puas, Pasti di Blibli," tutup Lisa.