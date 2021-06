Perdana, Kapal Tanker Raksasa Pertamina Angkut Kargo LPG dari Amerika

PG 2 mulai berlayar dari Indonesia sejak 27 April dan tiba di Houston, Amerika Serikat pada 5 Juni 2021. Pelayaran ini menjadi tonggak sejarah bagi kapal berbendera Indonesia lantaran disandarkan di terminal LPG Amerika. Jakarta: Kapal Pertamina Gas 2 (PG 2) yang dioperasikan oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) melakukan pelayaran perdana untuk mengangkut kargo LPG dari Terminal Ekspor milik Phillips 66 di Freeport, Texas, Amerika.PG 2 mulai berlayar dari Indonesia sejak 27 April dan tiba di Houston, Amerika Serikat pada 5 Juni 2021. Pelayaran ini menjadi tonggak sejarah bagi kapal berbendera Indonesia lantaran disandarkan di terminal LPG Amerika.

Menurut Capt. Dasuki, perjalanan melewati tiga benua dan dua samudra tersebut merupakan sebuah tantangan tersendiri, mengingat Kapal PG 2 harus lolos sertifikasi pemerintah AS. Certificate of Compliance Examination, merupakan sertifikat pengakuan dari pemerintah AS untuk Kapal PG 2 yang telah memenuhi aturan dan syarat.



“Mudah-mudahan pencapaian ini menjadi langkah awal dan menumbuhkan kepercayaan diri untuk melebarkan sayapnya di industri pelayaran global,” ujar dia dalam keterangan resmi, Selasa, 15 Juni 2021.



Selama masa konstruksi, PG 2 dibangun di bawah bendera Panama dan LR class, namun seiring dengan waktu dilakukan reflagging ke bendera Indonesia guna mendukung kapal bendera Indonesia dari grey list ke white list dan sekarang ini PG 2 di bawah class BV dan BKI. Kapal buatan perusahaan Hyundai-Korea Selatan pada 2014 tersebut melakukan pelayaran guna membawa LPG sebagai supply kebutuhan energi nasional.

Mengangkut total 45 ribu metrik ton (MT) LPG milik Subholding Commercial and Trading atau Pertamina Patra Niaga, kapal ini dinahkodai oleh Capt. Dasuki dengan 27 orang kru yang 60 persennya berusia dibawah 40 tahun. Kapal ini akan menempuh perjalanan lebih dari 28 ribu nautical miles dengan lebih dari 80 hari round trips days, dari Indonesia ke Amerika Serikat, lalu kembali ke Indonesia.Kapal PG 2 mampu berlayar 20 ribu nautical miles (1 NM = 1,852KM) tanpa pengisian bahan bakar dengan kecepatan 16.8 knot. Desain khusus yang disiapkan oleh PIS sendiri adalah dengan flexible cargo manifold arrangement; cargo handling LVVL (Liquid Vapor Vapor Liquid) atau VLLV (Vapor Liquid Liquid Vapor). Dengan konfigurasi tersebut maka PG 2 dapat melayani operasional dengan fleksibilitas tinggi terhadap spesifikasi konfigurasi manifold terminal.Rute yang ditempuh Kapal PG 2 adalah melalui rute Tanjung Sekong-Port Elizabeth-Freeport Texas. Rute tersebut melewati rute Afrika Selatan Cape of Good Hope (Tanjung Harapan), yang pada abad ke-15 digunakan oleh pelaut Portugal. Rute ini juga disebut sebagai Cape of Storm (Tanjung Badai), sesuai dengan reputasi cuaca ekstrem yang sering terjadi di rute ini, akibat pertemuan arus hangat dari timur Samudra Hindia dengan arus dingin dari utara Samudra Atlantik.(Des)