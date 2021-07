Agen Travel Benarkan Ada WNI yang Sangat Ingin Wisata Vaksin ke Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Fenomena wisata ke Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan vaksin covid-19 mulai terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terekam dari trafik bepergian ke negeri Paman Sam yang meningkat akhir-akhir ini.Ketua Umum Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Artha Hanif menyebut terdapat segmen-segmen tertentu di kelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan vaksinasi buatan AS, ketimbang vaksin yang dibagikan gratis di dalam negeri."Ada segmen khusus di Indonesia yang sangat menghendaki akurasi vaksin," kata Atha kepada Medcom.id, Jumat, 23 Juli 2021.Atas dasar itu, operator-operator travel Indonesia bekerja sama dengan operator tour di AS menyediakan program wisata vaksin."Ini produk kreatif yang dibuat oleh tour operator di AS. Mereka bekerja sama dengan tour operator di Indonesia untuk membuka produk ini," jelasnya.Mengutip beberapa program wisata vaksin yang dipromosikan sejumlah agen travel, harga pelesiran ke AS beragam. ATS Vacation pada 1 Juli 2021 lalu menawarkan harga wisata vaksin sebesar Rp13,99 juta untuk perjalanan enam hari tiga malam. Para pelancong akan memperoleh vaksin Johnson & Johnson.Kemudian, ATS Vacation juga menawarkan wisata vaksin dengan harga Rp27,99 juta untuk perjalanan 27 hari 24 malam. Para wisatawan akan memperoleh vaksin Pfizer."Visit USA Los Angeles With Free VAccine Include Air Ticket," bunyi promosi program tersebut.Program wisata vaksin ini berlaku hingga 10 Desember 2021. Sementara, Nusantara Tour dalam akun Instagramnya menawarkan harga liburan ke AS mulai dari Rp19 juta. Wisatawan dijanjikan memperoleh vaksin Johnson & Johnson.(Des)