Mendag Sebut Harga Bahan Pokok Sudah di Bawah Rata-rata

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan beberapa harga bahan pokok di Pasar Badung, Bali, berada di bawah rata-rata harga pasar lain yang pernah dikunjungi, terutama di Pulau Jawa."Saya pagi ini di Pasar Badung, didampingi Wakil Gubernur Bali dan Wali Kota Badung, di sini kita bersyukur karena wali kota tanggap, mengerti betul harga-harga, bisa mengambil langkah-langkah. Sehingga di Pasar Badung ini harganya stabil. Bahkan di bawah harga rata-rata pasar lain yang saya datangi," ujar Mendag di Bali, Rabu, 21 September 2022.Misalnya, lanjut Mendag, harga bawang merah di Pasar Badung sebesar Rp23 ribu sampai Rp25 ribu per kilogram (kg). Harga tersebut di bawah harga bawang merah di Jawa yang rata-rata harganya mencapai Rp30 ribu per kg.Selain itu, harga daging sapi sebesar Rp105 ribu per kg, di mana harga rata-rata di pasar lain yakni Rp120 ribu per kg. Harga yang lebih rendah juga terjadi pada cabai merah, di mana harganya Rp45 ribu per kg, lebih murah dari harga rata-rata di pasar lain yang mencapai Rp60 ribu per kg.Namun, Zulkifli menyampaikan harga daging kambing di Pasar Badung mencapai Rp160 ribu per kg, lebih tinggi dibanding harga rata-rata di pasar lainnya yakni Rp150 ribu per kg.Zulkifli menyampaikan, pedagang daging kambing di Pasar Badung sempat mengeluhkan kenaikan harga tersebut, karena sulitnya pasokan dari Jawa.Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang marak, sehingga Bali lebih berhati-hati dalam memasok daging kambing."Daging kambing memang agak mahal. Karena agak ketat dari Jawa, tadi ada pedagang menyampaikan, masuk kemari tidak mudah. Karena memang pemerintah ekstra hati-hati pada PMK," kata Mendag.Sedangkan, Zulkifli mengatakan harga daging ayam di Pasar Badung relatif stabil yakni Rp35 ribu per kg.Sementara itu, Mendag juga menyampaikan Minyakita sudah tersedia di Bali dan dijual dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp14 ribu per liter. Adapun harga telur ayam ras di Badung sebesar Rp26 ribu per kg."Jadi, pendek kata di sini harganya stabil bahkan di bawah rata-rata pasar di Jawa dan luar Jawa. Ini yang saya lihat," ujar Zulkifli.