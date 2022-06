Pilihan Polis Asuransi Mobil Sinarmas



Jakarta:merupakan salah satu asuransi kendaraan bermotor yang sudah dikelola oleh PT Asuransi Sinar Mas (ASM). Asuransi Mobil ini tersedia dalam dua pilihan polis, yakni Total Loss Only (TLO) dan All Risk.Hal inilah yang membuat polisnya unggul, karena menanggung usia mobil hingga12 tahun.Anda yang ingin memiliki asuransi All Risk tentu saja harus mengetahuiUntuk mendapatkan polis Asuransi Sinarmas, preminya mulai dari Rp35 ribu per bulan.Ada beberapa polis asuransi kendaraan Sinarmas untuk jaminan komprehensif dan total loss only. Berikut ini adalah beberapa pilihan dan penjelasannya:Simas Mobil Comprehensive merupakan salah satu polis Asuransi Mobil Sinarmas All Risk yang memberikan pertanggungan lengkap untuk polis yang dipilih.Simas Mobil TLO merupakan salah satu Asuransi Mobil TLO Sinarmas dengan jaminan ganti rugi atas risiko kerusakan atau kehilangan mobil. Bahkan, sudah mencapai lebih dari 75 persen harga mobil saat ini.Asuransi Mobil Sinarmas sangat cocok untuk nasabah yang mempunyai anggaran terbatas, karena preminya terbilang murah.Apabila Anda memerlukan bahan pertimbangan, simak di bawah ini:Asuransi Sinarmas dengan jaminan total loss only atau TLO menanggung usia maksimal mobil sampai 12 tahun. Jadi produk ini sangatlah cocok bagi Anda yang mencari asuransi untuk mobil bekas atau mobil tua. Bahkan, perusahaan asuransi mobil lain hanya menanggung umur mobil untuk jaminan TLO maksimal sampai 10 tahun.Dengan memanfaatkan pertanggungan yang lengkap, premi Asuransi ini tergolong cukup terjangkau. Bahkan, Anda bisa memperoleh produk ini dengan harga premi asuransi mulai Rp34 ribu per bulan untuk jaminan Asuransi Mobil TLO Sinarmas.Sementara itu, mulai Rp270 ribu per bulan untuk jaminan Asuransi Mobil Sinarmas All Risk. Yuk cek sekarang!Asuransi Mobil Sinarmas terbaik mempunyai bengkel rekanan baik resmi maupun umum yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Dengan jumlah yang lebih dari 500 bengkel rekanan sebagai salah satu kelebihan asuransi ini.Anda tidak perlu cemas dan bingung kemana harus memperbaiki mobil, bila mengalami kerusakan. Harga Asuransi mobil Mas all risk maupun TLO ditentukan oleh berbagai macam faktor.Salah satunya jenis polis yang dibeli dan wilayah pertanggungan. Berikut ini sudah ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga premi asuransi mobil secara umum, yaitu:- Kota atau wilayah domisili kendaraan.- Nilai kendaraan.- Tipe atau jenis kendaraan.- Tipe proteksi atau jenis asuransi yang dipilih.- Usia kendaraan.- Jenis penggunaan.- Perluasan jaminan yang dipilih.Ada biaya klaim Asuransi Mobil Sinarmas atau dikenal dengan istilah own risk merupakan biaya yang harus dibayarkan nasabah setiap mengajukan klaim. Besaran dari OR asuransi mobil merupakan Rp300 ribu per kejadian.Prosedur untuk mengklaim Asuransi Sinarmas Mobil umumnya menghabiskan waktu tiga hari kerja. Hal ini bila dokumen yang diterima oleh pihak asuransi sudah lengkap.Namun, untuk lama proses perbaikan tentunya sangat bervariasi bergantung tingkat keadaan. Bahkan, untuk ganti rugi dalam bentuk uang, pembayarannya akan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima pihak perusahaan asuransi mobil.Pengalaman dari klaim Asuransi Mobil Sinar Mas ditolak pasti tidak menyenangkan bagi para nasabah. Untuk dapat menghindari hal tersebut, terdapat beberapa alasan yang umumnya bisa membuat klaim asuransi mobil nasabah ditolak, di antaranya adalah sebagai berikut:- Masuk ke dalam risiko pengecualian- Dokumen yang diklaim kurang lengkap- Di luar lokasi pertanggungan asuransiUntuk memeroleh informasi dan layanan Asuransi Sinarmas, Anda dapat memanfaatkan layanan nasabah. Misalnya, mendatangi kantor Asuransi terdekat atau menghubungi call center. Tunggu apalagi? Miliki sekarang juga Asuransi Sinarmas.