Harga Bahan Pokok Masih Stabil Sepekan Jelang Lebaran

Jakarta: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan rata-rata harga bahan pokok masih stabil dan stok terjaga pada H-7 Idulfitri 1443 H.



Harga beras medium stabil di Rp10.400 gram, harga beras premium naik tipis Rp100 dibandingkan dengan minggu lalu menjadi Rp12.500 per kilogramnya.

Harga minyak goreng kemasan premium naik Rp200 dari harga Jumat lalu menjadi Rp26.600 per liter. Sementara minyak goreng kemasan sederhana tipis Rp100 menjadi Rp23.900 per liter.



"Patokan harga dan ketersediaan stok ini kami lakukan setiap hari di 34 provinsi, untuk menjaga harga barang kebutuhan pokok khususnya menjelang Idulfitri," pungkas dia.

(Des)

"Pada rata-rata harga gula pasir saat ini Rp14.700 per kg, kemudian harga daging sapi naik 1,27 persen dari Jumat pekan lalu menjadi Rp135.400 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam naik Rp700 dibandingkan dengan Jumat lalu menjadi Rp38 ribu per kg dan harga telur juga naik Rp700 menjadi Rp27.300 per kg," kata Lutfi, Rabu, 27 April 2022.Kemudian harga bawang merah naik Rp700 menjadi Rp34.800 per kg, harga bawang putih turun 0,15 persen di kisaran Rp30.900 sampai Rp33 ribu per kg tergantung dari jenisnya.Harga cabai naik 4,3 persen dibandingkan Jumat lalu di kisaran Rp41.900 sampai Rp47.800 per kg tergantung dari jenisnya. Harga kedelai Rp13.900 kg, dan terigu Rp11.400 per kilogram.