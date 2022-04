Harga Tandan Buah Segar Sawit di Mukomuko Berangsur Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mukomuko: Harga tandan buah segar kelapa sawit yang dibeli pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mulai berangsur naik, setelah beberapa hari yang lalu turun drastis karena diduga faktor penghentian ekspor RBD palm oil. "Harga TBS sawit kembali berangsur naik dengan kisaran Rp300 per kilogram (kg)," kata Kasi Budi Daya Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto, dikutip dari Antara, Kamis, 28 April 2022.Ia mengatakan hal itu setelah menerima data harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit dari 10 pabrik minyak kelapa sawit, Kamis, 28 April 2022. Berdasarkan data harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh 10 pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini mulai turun sebesar Rp50-Rp160 per kg pada 23 April 2022.Kemudian, harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh 10 pabrik minyak kelapa sawit selama dua hari pada Senin 25 April 2022, turun sebesar Rp130-Rp1.300 per kg dan pada Selasa, 26 April 2022, turun Rp250-Rp400 per kg.Harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit di PT Sapta sebesar Rp1.350 per kg, harga sawit di PT Karya Sawitindo Mas naik dari sebesar Rp1.790 per kg menjadi Rp2.090 per kg, harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp1.790 per kg menjadi Rp2.090 per kg.PT Sentosa Sejahtera Sejati naik dari sebesar Rp1.780 per kg menjadi Rp2.100 per kg, harga sawit di PT Surya Andalan Primatama sebesar Rp2.030 per, harga sawit di PT Karya Agro Sawitindo naik dari sebesar Rp1.770 per kg menjadi Rp2.070 per kg.Lalu, harga sawit di PT Daria Dharma Pratama naik dari sebesar Rp1.780 per kg, harga sawit di di PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp1.380 per kg menjadi Rp1.680 per kg. Harga sawit di PT Gajah Sakti Sawit naik dari sebesar Rp1.160 per kg menjadi Rp2.160 per kg, harga sawit di PT Usaha Sawit Mandiri sebesar Rp1.450 per kg.Ia mengutarakan harapannya agar harga pembelian TBS kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini kembali mengalami peningkatan agar kesejahteraan petani sawit setempat semakin baik.