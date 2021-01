Penyelesaian Perbaikan PLTP Kamojang Lebih Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: PT Pertamina Geothermal Energy menyatakan waktu penyelesaian pelaksanaan perbaikan (turn around) Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Kamojang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Untuk PLTP Unit-4 lebih cepat sembilan hari. Awalnya PLTP Unit-4 dijadwalkan melakukan turn around selama 28 hari, dan realisasinya 18 hari 17 jam dan 29 menit.Sementara untuk PLTP Unit-5 lebih cepat enam hari. Awalnya PLTP Unit-5 dijadwalkan turn around selama 25 hari. Pada tahap pertama berhasil diselesaikan selama sembilan hari empat jam 11 menit, dan tahap kedua diselesaikan selama sembilan hari 20 jam 47 menit.General Manager Area Kamojang Dradjat Budi Hartanto menyampaikan pelaksanaan turn around berjalan lancar, aman, dan memperhatikan aspek health, safety, security, and environment (HSSE) termasuk pelaksanaan protokol covid-19 seperti masuk lokasi dengan menyampaikan rapid test nonreaktif maksimal tiga hari sebelum tiba, melakukan screening di fungsi medical PGE Area Kamojang, mendapatkan induction, dan setelahnya baru diizinkan masuk lokasi."PGE Area Kamojang sendiri telah menerapkan secara rutin pemeriksaan kesehatan harian (daily check up) sebelum bekerja di antaranya pemeriksaan temperatur tubuh, pemeriksaan tensi dan pengawasan melalui covid ranger," ujar Dradjat dalam keterangan resmi, Kamis, 14 Januari 2021.Lebih lanjut ia bilang sinergi yang baik antara tim PGE dan kontraktor menjadi kunci sukses pelaksanaan turn around PLTP Unit-4 dan Unit-5 PGE Area Kamojang di masa pandemi covid-19.PGE Area Kamojang mengembangkan energi bersih panas bumi dengan kapasitas terpasang 235 megawatt (MW), yang disalurkan ke jaringan transmisi listrik Jawa-Bali untuk menerangi sekitar 260 ribu rumah.(SAW)