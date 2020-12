Libur Akhir Tahun, 43 Ribu Orang Lakukan Rapid Antigen dan PCR di Bandara

Agus mengungkapkan penyediaan layanan tersebut sebagai upaya bandara dalam menjaga kelancaran penerbangan dan mendukung penumpang pesawat untuk memenuhi protokol kesehatan, khususnya tes covid-19.

Lokasi Health Center tersebut berada di Airport Health Center di T1 (Walk in service), Airport Health Center di T2 (Stasiun Skytrain–Walk in service), Airport Health Center di T2 (Terminal 2D–Pre-order service), Airport Health Center di T3 (SMMILE Center–Walk in service), Airport Health Center di T3 (area lounge umroh–Pre-order service), Drive Thru tes di lapangan parkir T3, Drive Thru tes di lapangan parkir T2, dan Drive Thru tes di lapangan parkir T1



"Calon penumpang pesawat dapat memilih tiga alternatif layanan tes covid-19, yakni melakukan pemesanan jadwal terlebih dahulu (pre-order service), tes tanpa turun dari kendaraan (drive thru service), dan langsung datang ke lokasi (walk in service)," ungkapnya.



Adanya tiga alternatif layanan dan delapan lokasi Airport Health Center membuat proses dan pelaksanaan tes covid-19 di bandara dapat berjalan dengan baik.

"Kami berupaya untuk selalu menjaga pelaksanaan tes covid-19 berjalan dengan baik untuk mendukung penerbangan sehat di tengah pandemi, sehingga sektor penerbangan nasional dapat tetap mendukung aktivitas masyarakat," pungkasnya.

"Airport Health Center di bandara-bandara PT Angkasa Pura II telah melakukan tes covid-19, baik itu rapid test antibody, rapid test antigen, dan PCR test terhadap sebanyak 43.831 orang," kata Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Agus Haryadi dikutip dariMediaindonesia.com, Jumat, 25 Desember 2020.Adapun bandara Soekarno-Hatta membuka delapan lokasi yang bermitra dengan Kimia Farma dan Indofarma."Calon penumpang tetap disarankan melakukan tes terlebih dahulu di fasilitas kesehatan di luar bandara. Apabila sudah memegang surat hasil tes covid-19, calon penumpang dapat tiba dua jam sebelum keberangkatan," jelasnya.Jika tetap ingin melakukan tes di bandara, calon penumpang diimbau untuk memilih walk inserviceguna pelaksanaan tes yang lebih terjadwal, dan tiba empat jam sebelum keberangkatan.(Des)