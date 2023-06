Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo, per 1 Juni

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Harga BBM Pertamax dan Dex Series Turun

Berikut rincian harga BBM per 1 Juni 2023:

(ANN)

Jakarta: Pemain bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) kompak menurunkan harganya pada awal Juni 2023. Tak hanya Pertamina yang mengumumkan penurunan harga bensinnya, namun juga diikuti oleh Shell, BP-AKR, dan Vivo.Melansir laman Pertamina, Jumat, 2 Juni 2023, perusahaan pelat merah itu menurunkan harga BBM jenis pertamax dari Rp13.300 per liter menjadi Rp12.400 per liter.Lalu, harga pertamax turbo juga turun dari Rp15.000 per liter menjadi Rp13.600 per liter.Kemudian, Pertamina juga menurunakan harga dexlite dari Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter. Harga pertamina dex juga turun dari Rp14.600 per liter menjadi RP13.250 per liter.Shell juga menurunkan harga bensinnya per 1 Juni 2023. Harga Shell Super yang sebelumnya Rp13.990 turun menjadi Rp12.630 per liter. Harga Shell V-Power turun menjadi Rp13.400 dari sebelumnya Rp14.850 per liter.Sementara harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp14.640 per liter menjadi Rp13.290 atau turun Rp 1.350 per liter. Sedangkan untuk harga Shell V-Power Nitro+ yang semula Rp15.120 per liter menjadi Rp13.670 per liter.Selanjutnya, pemain BBM lain yakni BP-AKR juga menurunkan harga bensin jenis BP Ultimate dari Rp14.850 menjadi Rp13.400 per liter.Harga BP Diesel (CN 53) juga diturunkan dari Rp13.700 per liter menjadi Rp12.650 per liter.Vivo juga tak mau kalah dalam persaiangan harga BBM, pihaknya menurunkan harga Revvo 90 dari Rp11.800 per liter menjadi Rp11.200. Harga Revvo 92 juga turun dari Rp13.926 per liter menjadi Rp12.400 per liter. Sementara untuk arga Revvo 95 dibanderol di harga Rp13.200 per liter, turun Rp1.451 per perliter dari Rp14.651 per liter.Pertalite: Rp10.000 per liter.Pertamax: Rp12.500 per liter.Pertamax Turbo: Rp13.600 per liter.Bio Solar: Rp6.800 per liter.Dexlite: Rp15.850 per liter.Pertamina Dex: Rp15.850 per liter.Super: Rp12.630 per liter.Shell V-Power: Rp13.400 per liter.Shell V-Power Nitro+: Rp13.670 per liter.Shell Diesel Power: Rp13.290 per liter.BP 90: Rp12.550 per liter.BP 92: Rp12.630 per liter.BP Ultimate: Rp13.400 per liter.BP Diesel: Rp12.650 per liter.Revvo 90: Rp11.200 per liter.Revvo 92: Rp12.400 per liter.Revvo 95: Rp13.200 per liter.