Lagi, Awak Kabin Garuda Indonesia Raih Predikat Terbaik di Dunia

Paris: Maskapai nasional Garuda Indonesia kembali berhasil meraih rekognisi dunia dengan dinobatkan sebagai "The World’s Best Airline Cabin Crew 2023" dalam ajang World Airline Awards yang diselenggarakan oleh Skytrax, sebuah lembaga independen pemeringkatan penerbangan yang berbasis di London, Inggris.Penghargaan awak kabin terbaik di dunia ini menjadi penghargaan keenam kalinya yang diterima oleh awak kabin Garuda Indonesia setelah sebelumnya diperoleh Garuda pada 2014-2018. Capaian ini sekaligus menjadikan Garuda Indonesia sebagai satu satunya maskapai penerbangan yang mendapatkan penghargaan ini hingga keenam kalinya.Penganugerahan penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh CEO Skytrax Edward Plaisted kepada Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, pada acara Skytrax World Airline Awards 2023 yang diselenggarakan di Musée de l'Air et de l'Espace (Air and Space Museum) bersamaan dengan ajang pameran kedirgantaraan The Paris Air Show 2023 di Le Bourget, Paris, Prancis, pada Selasa, 20 Juni 2023.Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam kesempatan tersebut menyatakan merupakan suatu kebanggaan bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier dapat turut menghadirkan capaian terbaiknya dengan membawa nama Indonesia ke dunia, khususnya dengan mengedepankan budaya keramahtamahan Indonesia yang turut kami representasikan melalui filosofi layanan awak kabin kami dalam seluruh lini layanan penerbangan."Fokus kami adalah bagaimana kami dapat terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa, melalui filosofi #BecauseYouMatter, kami berupaya untuk terus meningkatkan layanan penerbangan pada berbagai touch point sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi penumpang," papar Irfan.Menurut dia, capaian ini tentunya tidak hanya menjadi bentuk nyata dari komitmen seluruh karyawan Garuda Indonesia, khususnya awak kabin untuk senantiasa menghadirkan layanan terbaik yang merepresentasikan keragaman budaya Indonesia pada semua lini layanan kami kepada seluruh pengguna jasa."Ini juga menjadi penyemangat bagi kami dalam terus berupaya menghadirkan seamless experience bagi masyarakat di tengah upaya bersama untuk mengakselerasikan perbaikan kinerja yang saat ini terus kami optimalkan," jelas Irfan."Penghargaan ini juga menjadi momentum tersendiri di tengah langkah akselerasi pemulihan kinerja yang dilaksanakan Garuda Indonesia. Hal ini menjadi manifestasi tersendiri atas upaya berkelanjutan Garuda Indonesia untuk menghadirkan komitmen layanan terbaik bagi pengguna jasa khususnya melalui konsistensi kualitas layanan penerbangan oleh seluruh awak kabin kami sebagai garda terdepan Perusahaan," jelas Irfan.Sementara itu, CEO Skytrax Edward Plaisted pada kesempatan yang sama mengatakan capaian "The World Best Cabin Crew" ini merupakan salah satu capaian tertinggi yang dapat diraih oleh maskapai khususnya dalam aspek layanan yang dihadirkan."Kami mengucapkan selamat kepada Garuda Indonesia atas prestasi yang diraih dalam memenangkan penghargaan tertinggi untuk layanan 'World’s Best Cabin Crew', untuk rekor keenam kalinya dalam ajang World Airline Awards. Tidak mudah mempertahankan aspek layanan di tengah berbagai tantangan kinerja yang harus dihadapi oleh industri maskapai penerbangan pasca pandemi covid-19, karena itu kiranya seluruh karyawan khususnya awak kabin Garuda Indonesia beserta manajemen patut berbangga atas capaian keberhasilan ini," ungkap Edward.Sebelumnya, penilaian atas "The World’s Best Airline Cabin Crew 2023" dilaksanakan pada sejumlah aspek−baik dari teknis pelayanan yang diberikan hingga karakteristik yang ditampilkan oleh awak kabin terutama sikap profesionalitas, antusiasme, dan keramahtamahan kepada para pengguna jasa−melalui survey tingkat kepuasan penumpang penerbangan di seluruh dunia secara online yang dibuka pada September 2022 sampai dengan Mei 2023 lalu, dan diikuti lebih dari 325 maskapai dunia."Kami menyampaikan terima kasih kepada para pelanggan Garuda Indonesia yang telah mempercayakan kelancaran perjalanan udaranya bersama Garuda. Capaian ini tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan lebih banyak lagi inisiatif yang senantiasa mampu memenuhi kebutuhan kepuasan bagi pengguna jasa. Kiranya langkah-langkah Garuda Indonesia ke depannya dapat terus membawa multiplier effect yang positif terutama bagi kemajuan pariwisata Indonesia," tutup Irfan.