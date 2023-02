MSIG Indonesia Luncurkan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Layanan Telematika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) meluncurkan produk asuransi MSIG FlexPro U-Drive for Personal. Produk ini melengkapi versi bisnis untuk armada yang sebelumnya telah diluncurkan pada 2021.Produk asuransi kendaraan bermotor yang dilengkapi layanan telematika ini dirancang untuk menawarkan pengalaman berkendara yang lebih efisien dan aman, dengan teknologi canggih serta harga yang kompetitif."MSIG FlexPro U-Drive for Personal merupakan produk terobosan baru yang merepresentasikan komitmen kami dalam mempromosikan praktik berkendara yang lebih aman dan memberikan solusi inovatif bagi para konsumen," kata Wakil Presiden Direktur MSIG Indonesia Bernardus P. Wanandi, Rabu 22 Februari 2023.Bernardus melanjutkan, asuransi kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan layanan telematika ini tidak hanya lengkap, tetapi juga hadir dengan harga yang kompetitif, sehingga dapat diakses oleh lebih banyak pelanggan.Menurutnya, melalui aplikasi MSIG Telematic for Personal, layanan ini menyajikan wawasan dan data perilaku berkendara yang dapat membantu pengguna mengoptimalkan kebiasaan mengemudi dan perawatan kendaraan mereka. "Sekaligus memberikan lapisan keamanan dan keselamatan tambahan," imbuhnya.Menggandeng Scope Technology sebagai mitra teknologi yang berpengalaman di bidangnya, MSIG FlexPro U-Drive for Personal menawarkan berbagai benefit bagi nasabah, termasuk fitur yang memungkinkan pengguna untuk melacak lokasi kendaraan mereka serta memperbaiki perilaku berkendara untuk meningkatkan keselamatan berkendara."Kami bangga dapat menawarkan solusi yang fleksibel bagi para pelanggan kami dengan MSIG FlexPro U-Drive for Personal yang tersedia dalam pilihan jangka waktu perlindungan mulai dari 30 hari, 3 bulan, hingga 6 bulan," kata Head of Retail & Business Development Alexander Sudita Pangestu,Menurutnya penawaran ini menjadi pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan polis standar dengan jangka waktu tahunan, terutama bagi mereka yang mobilnya tidak sering digunakan.Produk ini juga sejalan dengan kampanye keberlanjutan perusahaan, khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Dengan teknologi yang memungkinkan praktik berkendara yang lebih efisien dan aman, emisi karbon yang dihasilkan akan lebih rendah dan jejak karbon yang diproduksi menjadi lebih kecil.Selain itu, MSIG FlexPro U-Drive juga didukung oleh layanan MSIG e-Cl@im untuk pelaporan klaim yang tidak merepotkan. Terlebih lagi, produk ini dilengkapi dengan program special rewards untuk pelanggan yang menunjukkan praktik mengemudi yang lebih baik melalui sistem penghargaan (non-finansial).