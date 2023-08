Harga BBM Naik, Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, bp, dan Vivo

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemain bisnis hilir migas kompak melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Agustus 2023.Tak hanya perusahaan pelat merah Pertamina saja yang mengubah harga bensinnya tetapi pesaing lainnya seperti Shell, bp, dan juga Vivo Energy Indonesia melakukan hal yang sama.Berdasarkan harga BBM di laman Pertamina, terpantau perusahaan BBM itu menyesuaikan harga BBM jenis pertamax turbo, dexlite, dan Pertamina dex.Sementara itu jika mengacu laman Shell, perusahaan asal Britania Raya itu juga mengubah harga BBM mereka. Shell menaikkan harga BBM jenis Shell Super dari Rp12.920 menjadi Rp13.280 per liter.Selain itu Shell juga menaikkan harga BBM jenis Shell V-Power dari Rp13.790 menjadi Rp14.190 per liter. Kemudian Shell mengubah harga Shell V-Power Diesel dan Shell V-Power Nitro Plus masing-masing menjadi Rp14.410 per liter dan Rp14.540 per liter.Seperti Pertamina dan Shell, bp juga menyesuaikan harga BBM mereka per hari ini. Harga BBM dengan jenis BP Ultimate naik dari Rp13.780 per liter menjadi Rp14.190 per liter.BP 92 juga mengalami peningkatan harga dari Rp12.820 menjadi Rp12.990 per liter dan BP Diesel naik dari Rp13.160 per liter menjadi Rp13.970.Sementara itu SPBU Vivo juga menaikkan harga BBM mereka. Untuk jenis Revvo 90 naik menjadi Rp11.300 per liter, Revvo 92 naik menjadi Rp13.097 per liter, dan Revvo 95 naik menjadi Rp13.995 per liter.Berikut rincian harga BBM per 1 Agustus 2023:Pertalite: Rp10.000 per liter.Pertamax: Rp12.400 per liter.Pertamax Green: Rp13.500 per liter.Pertamax Turbo: Rp14.400 per liter (naik).Bio Solar: Rp6.800 per liter.Dexlite: Rp13.950 per liter (naik).Pertamina Dex: Rp14.350 per liter (naik).Shell Super: Rp13.280 per liter (naik).Shell V-Power: Rp14.190 per liter (naik).Shell V-Power Nitro+: Rp14.450 per liter (naik).Shell V-Power Diesel: Rp14.410 per liter (naik).BP 90: Rp12.740 per liter.BP 92: Rp12.990 per liter (naik).Bp Ultimate: Rp14.190 per liter (naik).Revvo 90: Rp11.300 per liter (naik).Revvo 92: Rp13.097 per liter (naik).Revvo 95: Rp13.995 per liter (naik).