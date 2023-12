Mampu Jaga Pertumbuhan Bisnis, Direksi bank bjb Raih Best CMO Award 2023

Advertisement

(ROS)

Jakarta: bank bjb kembali mendapat apresiasi karena dinilai telah mampu menjaga pertumbuhan bisnis di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global. bank bjb juga dinilai semakin adaptif dan mampu melahirkan berbagai inovasi bisnis perusahaan.Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global maupun ketidakstabilan ekonomi nasional yang masih berlangsung, bank bjb mampu konsisten menjaga konsistensi kinerja perusahaan dan pertumbuhan pendapatan. Hal itu dimungkinkan dengan kehadiran inovasi layanan perbankan yang memudahkan nasabah.Berkat kinerja solid tersebut, WartaEkonomi.co.id Research and Consulting menetapkan Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Suartini sebagai Best Chief Marketing Officer 2023 in Providing Customer-Based Needs Product and Services to Accelerate Business Performance, (Category: Regional Bank), pada ajang Indonesia Best CMO Award 2023, yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023. Penghargaan diterima oleh Senior Executive Vice President Bisnis bank bjb Beny Riswandi.Senior Executive Vice President Bisnis bank bjb Beny Riswandi (tengah). (Foto: Dok. bank bjb)"Penghargaan dalam Indonesia Best CMO Award 2023 akan mendorong bank bjb meningkatkan pelayanan dan kepuasan para pelanggan, dengan semakin melahirkan berbagai inovasi perbankan," ujar Suartini dalam kesempatan terpisah.Suartini dinilai dewan juri mampu berperan sebagai 'growth driver' dalam organisasi dan juga mampu membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis. Juga, dinilai berperan aktif mendorong organisasi untuk menerapkan inovasi pemasaran hingga terus melakukan perkembangan dan memberikan stimulan positif terhadap roda perekonomian di Indonesia.Suartini mengatakan seluruh insan bank bjb selalu bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan tetap terjaga dan terus tumbuh.Menurut Suartini, perkembangan industri jasa keuangan sangat dinamis dan adaptif sehingga mendorong banyak inovasi produk dan lahir layanan baru untuk memberikan akses dan kualitas layanan yang lebih baik.bank bjb menilai kepuasan pelanggan sebagai salah satu key performance indicators dan menjadi prioritas utama dalam memberikan pelayanan.(Foto: Dok. bank bjb)Selain itu, kata Suartini, kepuasan pelanggan merupakan landasan untuk pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi yang dapat diraih bank bjb dengan cara membangun loyalitas."bank bjb tiada henti terus menjawab perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai prioritas utama demi memberikan pelayanan terbaik," kata Suartini.Sementara itu, dalam melakukan penilaian Indonesia Best CMO Award 2023 dengan tema Managing Brand Innovation to Navigate Customer Loyalty, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan metode desk research, media monitoring dan expert panel dalam melihat kualitas pemimpin CMO/Direktur Pemasaran.Kinerja perusahaan selama tahun 2022-2023 dinilai melalui annual report maupun laporan keuangan yang relevan. Di samping itu, dibersamai penggunaan content analysis dengan melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media mainstream, serta media sosial. Kinerja CMO/Direktur Pemasaran perusahaan yang baik merupakan cermin citra yang baik juga di masyarakat.