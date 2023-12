Respons Perubahan Bisnis, Pemimpin Perusahaan Dituntut Lebih Agile

Advertisement

Jakarta: Perusahaan dituntut untuk lebih agile (lincah) sehingga bisa dengan cepat mengikuti perubahan. Salah satunya adalah dengan menciptakan pemimpin dari dalam sebagai ujung tombak menggerakan bisnis agar tetap tumbuh.Susana Hartawan, Managing Director NBO Indonesia mengatakan para perusahaan tak hanya menyiapkan program suksesor untuk mendapatkan pemimpin dari dalam, tapi juga bagaimana membangun suasana kerja agar dapat merespons perubahan.“Beberapa diantaranya juga sekaligus berhasil membangun organisasi kerja dengan environment yang lebih agile (lincah) sehingga bisa dengan cepat mengikuti perubahan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Desember 2023.SWA Media Group dan NBO memberikan penghargaan ‘Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within Award 2023. Ajang penghargaan ini memasuki tahun ke-9 sejak pertama kali diselenggarakan pada 2014 lalu.Para perusahaan pemenang penghargaan ini telah melewati proses seleksi ketat oleh para dewan juri yang terdiri dari para pakar Human Resources (HR). Selain itu, pemimpin dari dalam perusahaan juga telah membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi bisnis.“Kami sudah menjalankan program ini selama sembilan tahun berturut-turut, jadi kami tidak henti mendorong perusahaan untuk terus mencipatakan pemimpin-pemimpin masa depan dari dalam perusahaannya,” ujar Chief Editor SWA Media Group Kemal E.Gani.Para pemenang Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within Award 2023 diantaranya adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Lion Super Indo, TechConnect, PT Prudential Life Assurance, PT Trakindo Utama, PT Agung Automall, Dompet Dhuafa, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Erajaya Swasembada Tbk, PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Triputra Investindo Arya, DANA Indonesia (PT Espay Debit Indonesia Koe).Dalam kesempatan yang sama, NBO juga memberikan NBO Award kepada beberapa perusahaan yang berhasil dalam membangun tata kelola SDM dengan strateginya masing-masing. Mereka adalah Bank Indonesia Institute dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Excellence in Talent Management Ecosystem Award.Kemudian, PT Pegadaian - Excellence in People Development and Strategy Award. Bank bjb - Excellence in Creative People Strategy. Terakhir, PT Amman Mineral Nusa Tenggara - Excellence in People Well-Being & Growth Award. PT Bank Danamon Indonesia Tbk juga mendapatkan penghargaan khusus dari Thomas Award.