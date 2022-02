Wow! Angkasa Pura II Bakal Hadirkan Airport Metaverse

Jakarta: PT Angkasa Pura II akan mengembangkan Airport Metaverse di 20 bandara yang dikelolanya. Teknologi tersebut digunakan untuk kepentingan bandara mulai dari operasional, pelayanan, hingga komersial.President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan saat ini pihaknya telah menerapkan model DROID (Digitally Ready for Operational and Infrastructure Development) guna mendukung operasional dan pelayanan di seluruh bandara yang dikelola perseroan.Di 2022 perseroan juga memperkuat transformasi digital lewat konsep New Experience through (X) Technology Airport 4.0 (NEXT Airport 4.0). “Melalui NEXT Airport 4.0, kami memperkenalkan Airport Metaverse yang memperkuat penerapan DROID Model. Airport Metaverse merupakan bentuk adaptasi AP II di tengah perkembangan global," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu, 2 Februari 2022.