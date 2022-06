Edukasi Jadi Kunci Dorong Investasi Kripto

(HUS)

Jakarta: Investasi aset kripto dinilai masih potensial meski sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, edukasi kepada para pelaku dalam ekosistem maupun masyarakat secara luas menjadi kunci guna menjaga kesinambungan bisnis kripto kedepannya.International PR Lead Tokocrypto Anindita Sekar Jati mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi para miners maupun investor untuk memupuk ilmu tentang kripto lewat kegiatan edukasi. Ia berharap seminar edukasi dapat menjadi support system bagi orang-orang yang terlibat dalam dunia kripto."Komunitas seperti All Time Mining akan memiliki peran yang sangat besar. Artinya investor akan memiliki kedewasaan dan kebijakan dalam mengelola investasi ," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Juni 2022.Ia menambahkan, seminar edukasi seperti yang dilakukan oleh All Time Mining merupakan salah satu agenda penting baik bagi para miners maupun investor kripto. Apalagi Tokocrypto turut memfasilitasi edukasi ini di fasilitas miliknya yaitu T-HUB Patal Senayan by Tokocrypto.Chief Marketing Officer All Time Mining Keith mengungkapkan, aset kripto berpotensi menjadi faktor yang membantu mempersempit gap antargenerasi terutama di antara generasi milenial serta gen z, maupun generasi mendatang. Ia menilai investasi di aset kripto masih memiliki peluang untuk tumbuh."Cryptomining adalah potensi besar dalam mengakumulasi passive income terutama untuk anak-anak muda yang berkarir di bidang lifestyle dan industri kreatif seperti saya, maupun orang-orang yang tidak punya waktu untuk memiliki pekerjaan sampingan atau berwirausaha," ujar Keith.Sementara itu, Komisaris All Time Mining Prathama Nugraha Tjoeng mengatakan, dunia kripto sebenarnya sedang terus bertumbuh. Hanya saja, kripto tengah memasuki fase atau siklus yang turun, yang sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Namun dalam nilai investasi, kripto akan tetap naik dan tetap bisa kembali."Dunia kripto itu berbasis komunitas. Kalau kita lihat ke belakang saat tahun 2008 akhir, BTC yang bisa dibilang cryptocurrency pertama di dunia, diperkuat dan dibangun oleh komunitas. Itu pun pertumbuhannya tidak selalu mulus dan ada scam juga," ungkapnya.Sementara itu, Direktur All Time Mining Christoper Vittorio Simon mengatakan kondisi bear market seperti saat ini juga bisa menguntungkan. Ia menyebut, waktu seperti ini merupakan momentum yang tepat mengumpulkan koin-koin yang diprediksi memiliki nilai yang bagus.Selain itu, Vitto dan rekan-rekan lainnya di All Time Mining juga menilai, adanya regulasi adalah sesuatu yang bagus, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi komunitas kripto. Artinya pemerintah memiliki perhatian untuk meregulasi aset kripto sehingga bisa menjadi instrumen yang cukup menjanjikan."Di Eropa yang tadinya kripto ilegal, kini sudah boleh diversifikasi aset berupa kripto. Jadi kalau mau investasi aset di luar emas , kripto sudah boleh. Di Indonesia pun sudah ada aturan pajak mining dan pajak trading. Jadi diregulasi tidak selalu buruk. Diregulasi artinya bisa lebih sustain," pungkas dia.