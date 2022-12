Dorong Pertumbuhan Bisnis, Kimia Farma Bisa Diakses di Livin' Mandiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Kimia Farma Tbk terus mengembangkan bisnisnya lebih luas melalui kolaborasi dengan PT Bank Mandiri Tbk, seiring perkembangan digitalisasi saat ini. Hal ini merupakan perwujudan dari Nota Kesepahaman antara Kimia Farma dengan Bank Mandiri yang telah ditandatangani pada 4 Oktober 2022 lalu.Masyarakat pun dapat memperoleh produk-produk yang tersedia di Apotek Kimia Farma melalui fitur Livin' Sukha dalam platform Livin' by Mandiri. Kimia Farma telah memiliki layanan yang berbasis mobile digital platform yaitu aplikasi Kimia Farma Mobile yang terintegrasi dengan jaringan Apotek Kimia Farma di seluruh Indonesia.Kimia Farma Mobile juga mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses produk-produk kesehatan, mulai dari pembelian produk suplemen, vitamin, dan obat-obatan. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat mengakses berbagai layanan kesehatan yang dimiliki Kimia Farma. Dengan bergabungnya Kimia Farma Mobile dalam platform Livin’ by Mandiri akan menjadikan platform ini andalan bagi masyarakat Indonesia dalam mengakses kebutuhan produk kesehatan sehari-hari.Selain itu, platform ini juga memudahkan penggunanya dalam transaksi dan pembayaran tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain dengan menerapkan konsep one stop solution for all your lifestyle dengan operasional selama 24 jam. "Kimia Farma dan Bank Mandiri berkolaborasi untuk menyajikan layanan belanja produk kesehatan secara mudah melalui aplikasi Livin’ by Mandiri. Kimia Farma akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat," ujar Direktur Utama Kimia Farma David Utama, dalam siaran persnya, Jumat, 23 Desember 2022.David menyampaikan, kolaborasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan transaksi digital dan menjadi bagian strategi kedua pihak dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Di samping yang terutama adalah wujud komitmen Kimia Farma dan Bank Mandiri dalam menciptakan layanan kesehatan komprehensif dan terintegrasi dalam satu aplikasi.Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi dengan Kimia Farma yang menjadi wujud sinergi antara perusahaan BUMN dalam menyediakan layanan dan solusi kebutuhan masyarakat secara digital."Sejak awal, kenyamanan nasabah bertransaksi sudah jadi prioritas utama Bank Mandiri. Kini, akselerasi digital Livin' by Mandiri telah mengintegrasikan seluruh solusi transaksi finansial hingga lifestyle (gaya hidup) dalam satu aplikasi secara mudah, nyaman dan aman," ujar Aquarius.Pihaknya berharap, sinergi dan kolaborasi antara kedua perusahaan akan terus berlanjut dalam menghadirkan inovasi digital yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat."Kehadiran layanan Kimia Farma mobile semakin melengkapi fitur Livin' Sukha, hal ini sejalandengan upaya Bank Mandiri untuk menjadi lokomotif urban yang bisa memberikan solusikebutuhan finansial dan lifestyle (gaya hidup) yang lengkap," lanjutnya.Saat ini fitur Livin' Sukha telah berkolaborasi dengan belasan mitra untuk menghadirkan beragam produk dan layanan gaya hidup yang dapat dinikmati oleh nasabah secara praktis, seperti pembelian tiket pesawat, kereta, hotel, voucher gim, hingga belanja atau fesyen. Adapun, sampai dengan November 2022 tercatat Livin' by Mandiri telah diunduh lebih dari 20 juta kali dengan total transaksi menembus 1,7 miliar transaksi serta nilai transaksi yang mencapai lebih dari Rp2.100 triliun.