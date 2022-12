Harga Pangan Stabil Jelang Nataru, Mendag: Masyarakat Tak Usah Khawatir!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Batam: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan harga barang kebutuhan pokok (bapok) terpantau stabil dan pasokannya cukup. Pemerintah pun berkomitmen menjaga pasokan agar tersedia dan aman sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan nyaman."Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga barang kebutuhan pokok terpantau stabil dan pasokannya cukup. Barang-barang tersedia banyak, mulai sayuran, ayam, telur, minyak, hingga beras, pasokan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir saat merayakan Nataru," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Minggu, 18 Desember 2022.Zulkifli juga mengatakan, upaya pemerintah untuk menstabilisasi harga saat ini menunjukkan hasil positif karena inflasi terpantau terus melandai, khususnya menjelang momen Nataru. Inflasi melandai dari 5,71 persen pada Oktober 2022 menjadi 5,42 persen pada November 2022. Pengendalian inflasi pangan bergejolak juga menunjukkan hasil yang positif dengan mencatatkan deflasi bulanan selama empat bulan berturut-turut sejak Agustus 2022.Dari hasil pemantauan harga bapok di Pasar Tos 3000, Batam, Kepulauan Riau, Zulkifli menyebutkan, stok dan harga bapok di Batam terpantau cukup dan stabil menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.Berdasarkan hasil pantauannya, bapok yang harganya terpantau stabil dibanding minggu lalu (8 Desember 2022) meliputi beras medium Bulog Rp9.950 per kg, beras medium Rp10 ribu per kg, beras premium Rp12 ribu per kg, gula pasir Rp12 ribu per kg, tepung terigu Rp12 ribu per kg, Minyakita Rp14 ribu per liter, minyak goreng kemasan premium Rp19 ribu per liter, dan cabai merah besar Rp60 ribu per kg.Komoditas yang harganya turun antara lain bawang putih dari Rp19 ribu per kg ke Rp18 ribu per kg. Sementara itu, komoditas yang harganya terpantau naik dibanding minggu lalu antara lain daging ayam ras dari Rp33 ribu per kg ke Rp40 ribu per kg, telur ayam ras dari Rp27 ribu per kg ke Rp28.800 per kg, cabai merah keriting dari Rp40 ribu per kg ke Rp55 ribu per kg, cabai rawit merah dari Rp45 ribu per kg ke Rp55 ribu per kg, dan bawang merah dari Rp35 ribu per kg ke Rp38 ribu per kg.