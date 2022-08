Ibu-ibu! Harga Cabai dan Bawang Sudah Mulai Turun

Baca juga: Presiden Ajak Masyarakat Tanam Cabai di Pekarangan

Jakarta: Sejumlah harga pangan pokok sudah menunjukan penurunan. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan tercatat harga cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih sudah terus turun.Untuk harga cabai merah keriting per 19 Agustus 2022 berada di harga Rp60.700 per kilogram (kg) atau turun 0,82 persen dibandingkan harga 18 Agustus 2022 di level Rp61.200 per kg.Harga cabai rawit merah juga telah mengalami penurunan per 19 Agustus 2022 menjadi Rp66.200 per kg, dari sebelumnya Rp66.500 per kg.Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih masing-masing telah turun 0,51 persen dan 0,37 persen ke harga Rp39.200 dan Rp26.700 per kg pada 19 Agustus 2022.Di sisi lain, beberapa harga pangan pokok lain masih menunjukan kenaikan, seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan cabai merah besar.Per 19 Agustus 2022 harga daging sapi berada diharga Rp135.500 per kg, harga daging ayam Rp34.500 per kg, harga telur ayam 30.800 per kg, dan harga cabai merah besar Rp61.100 per kg.