Ini Alasan Lembaga Keuangan Ramai-ramai Majukan Industri Otomotif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Empat alasan

Baca juga: BUMN Janji Ikut Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Jadi sektor usaha unggulan

(HUS)

Surabaya: Sejumlah lembaga keuangan , PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan MUFG Bank Ltd terus berkomitmen dalam memajukan industri otomotif nasional. Setelah mensponsori Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta pada Februari lalu, kini grup tersebut melanjutkan dukungannya pada rangkaian IIMS di Surabaya, Jawa Timur.IIMS akan digelar di Grand City Convention & Exhibition Surabaya, Jawa Timur, pada 31 Mei-4 Juni 2023. Kegiatan tahunan ini melibatkan berbagai pelaku usaha di bidang otomotif, baik dari industri kendaraan roda dua, roda empat, aksesoris, aftermarket, dan industri pendukung lainnya.Pada pameran ini, Danamon, Adira, dan MUFG kembali menjadi Official Bank Partner dan Official Multifinance Partner. Sementara untuk pertama kalinya, Adira Finance melalui Momobil juga akan menjadi Official Trade-In Partner."Dukungan ini membuktikan komitmen kami untuk mendukung kemajuan industri otomotif dengan melayani seluruh bagian dari mata rantai dari industri otomotif di Indonesia, termasuk Jawa Timur, baik dari hulu hingga ke hilir, dari produsen sampai ke tahap konsumen akhir," kata Area Manager Surabaya Bank Danamon Dian Ari Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Mei 2023.Ari menjelaskan, Danamon bersama MUFG dan Adira mensponsori IIMS 2023 di Surabaya karena mempertimbangkan sejumlah faktor.Pertama, ibu kota Jawa Timur ini merupakan kota dengan skala ekonomi terbesar kedua di Indonesia. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat signifikan dan berhasil mengantarkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi kedua di Indonesia, yakni Rp2.730,9 triliun pada 2022, berdasarkan data BPS.Kedua, ekonomi yang bertumbuh di Surabaya dan Jawa Timur mendongkrak daya beli konsumen, sehingga mengerek permintaan kendaraan di daerah ini.Pada 2022, Jawa Timur mencatat total penjualan kendaraan sebanyak 999.385 unit, terbagi menjadi 851.413 mobil, 114.506 motor, 30.748 truk, dan 2.718 bus. Penyelenggaraan pameran otomotif seperti IIMS tentu ikut memacu permintaan terhadap kendaraan di daerah Jawa Timur.Ketiga, Surabaya merupakan pemain penting di ekosistem industri otomotif nasional. Berdasarkan data, Jawa Timur memiliki 80 pelaku industri otomotif, di antaranya adalah 30 perusahaan bergerak di bidang karoseri dan 50 perusahaan di suku cadang.Keempat, Jawa Timur dan Surabaya juga berperan penting dalam pertumbuhan bisnis Bank Danamon dengan 41 kantor cabang, terbanyak di luar Jakarta. Ada lebih dari 7.000 nasabah Enterprise Banking dan UKM di Jawa Timur, dan hampir 5.000 di antaranya berada di Surabaya.Dari jumlah ini, lebih dari 6.000 nasabah Enterprise Banking dan UKM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif (manufaktur, dealership, bengkel, atau aftermarket)."Secara umum, Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur merupakan pusat bisnis yang berkembang pesat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Daerah ini juga merupakan pemain penting dalam ekosistem industri otomotif nasional serta pasar ekspor otomotif," papar Ari.Diketahui, industri otomotif merupakan salah satu sektor usaha unggulan Danamon, Adira Finance, dan MUFG. Berkat kolaborasi One MUFG, industri ini dapat dilayani secara terintegrasi mulai dari sektor usaha paling hulu hingga paling hilir atau konsumen akhir (end user) dalam financial supply chain atau ekosistem industri otomotif.MUFG merupakan raksasa keuangan dari Jepang yang memiliki rekam jejak sangat kuat dalam membiayai industri otomotif global, termasuk rantai pasok dan jaringan pemasarannya. Mereka juga menancapkan pengaruh di industri otomotif tanah air melalui kolaborasi dengan anak usahanya yakni Danamon dan Adira.Berkat posisi strategis MUFG ini, Danamon dan Adira memiliki akses yang sangat baik untuk melayani industri pendukung dan turunannya di Indonesia.Danamon dapat mengoptimalkan peran dalam membiayai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), manufaktur, jaringan dealer, pemasok suku cadang hingga menyediakan kredit pemilikan mobil (KPM). Sedangkan Adira lebih fokus pada pembiayaan mobil dan motor, termasuk kendaraan bekas.