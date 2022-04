Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi Stabil di Rp115 Ribu-Rp150 Ribu/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency), Arief Prasetyo Adi memastikan stok daging sapi aman dan harga stabil mendekati hari raya Idulfitri 1443 H."Jelang Lebaran, dari pantauan harga daging sapi segar secara nasional stabil di kisaran Rp115 ribu hingga Rp150 ribunper kilogram (kg), bahkan rata-rata harga daging segar di tingkat konsumen secara nasional stabil di harga Rp134.863 per kg, per 26 April 2022," kata Arief melalui siaran pers, Rabu, 27 April 2022.Arief menjelaskan Badan Pangan Nasional telah melakukan strategi untuk menyikapi stabilisasi harga daging dengan menyediakan pilihan alternatif seperti daging sapi beku dan daging kerbau beku yang masih relatif stabil. Harga keduanya berada dikisaran Rp80 ribu sampai Rp95 ribu per kg."Jadi masyarakat punya alternatif untuk membeli daging, ada daging sapi segar, daging sapi beku, dan daging kerbau beku," ujarnya.Lebih lanjut, ia mengatakan, sebagai upaya menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga daging menghadapi hari raya, Badan Pangan Nasional bersama Kementerian BUMN dan PT Berdikari member of ID FOOD memastikan stok daging dan harga dengan meninjau secara langsung sentra daging di beberapa lokasi Jakarta lantaran DKI Jakarta, yang merupakan wilayah konsumsi daging tertinggi di Indonesia."Kita pantau terus untuk memastikan stok daging ada dan harga juga stabil. Pemantauan harga daging secara langsung ini dapat dilakukan rutin bersama BUMN Pangan agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya," ucapnya.Sementara itu, Direktur Utama PT Berdikari member of ID FOOD Harry Warganegara menambahkan, pihaknya tengah memperkuat jaringan distribusi daging dengan memperluas pasokan suplai ke Jaringan LotteMart, Toko Daging Best Meat dan Prima Fresh Mart, hingga Mitra reseller daging Perorangan serta sentra-sentra Gerai Daging Berdikari."Untuk memastikan distribusi daging sapi serta olahannya dapat merata dan harga yang terjangkau oleh masyarakat, Berdikari yang menerima penugasan daging sapi Brazil dari pemerintah sebanyak 20 ribu MT di 2022, memperluas jaringan distribusi daging sapi bekerja sama dengan mitra penjualan di modern market, pasar basah, e-commerce dan jaringan Gerai Daging Berdikari,” jelas Harry.Dalam memperluas jaringan distribusi daging sapi tersebut, saat ini Berdikari secara rutin memasok hingga 36 ton per bulan daging sapi, yang terdiri dari daging beku maupun daging dari sapi hidup ke sentra daging mitra penjualan dan jaringan Gerai Daging Berdikari.