Thales Siap Bangun Infrastruktur Teknologi di IKN

Jakarta: Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan Thales Prancis menjalin kerja sama pembangunan infrastruktur teknologi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Perusahaan teknologi Thales turut serta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga mampu menciptakan kota yang berlandaskan dengan konsep kota pintar atau smart city," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dikutip dari Antara, Senin, 9 Oktober 2023.Bambang mengatakan pembangunan yang dilakukan nantinya tidak hanya berfokus menciptakan sebuah kota dengan infrastruktur teknologi yang baik, namun juga infrastruktur teknologi tersebut mampu dibangun berlandaskan kepada karakteristik Ibu Kota Nusantara seperti hijau, inklusif, cerdas, tangguh, dan keberlanjutan.Selain turut serta dalam pembangunan infrastruktur teknologi di Ibu Kota Nusantara, perusahaan teknologi asal Prancis itu juga turut serta di dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang ada."Mengubah sebuah peradaban merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang berkembang," kata Bambang.Strategi yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi di dalam perubahan teknologi yang ada serta dengan mengedepankan aspek berkelanjutan lingkungan.Sebagai contoh, hal ini dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat di dalam berbagai program berbasis teknologi seperti coding mom, coding difabel, solar mom, dan lain-lain.Bambang dan Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi bertemu Executive President for Secured Communications and Information Systems of Thales Marc Darmon dan Vice President Global Security and Digital Solutions Secure Communications and Information Systems of Thales Makram Dridi di Kantor Thales, Paris, Prancis.Kunjungan OIKN Thales merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi besar tersebut di dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Melalui pembahasan dalam pertemuan tersebut khususnya terkait proses pembangunan Ibu Kota Nusantara, telah menunjukkan kemajuan dalam aspek transformasi digital dan aspek keberlanjutan lingkungan.Hal ini dikarenakan di dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara berlandaskan kepada konsep smart city dan selalu diikuti dengan upaya menyediakan dan mengembangkan teknologi yang ada sesuai dengan aspek keberlanjutan lingkungan. Selain itu, juga dilakukan dengan menggunakan landasan Smart Building Guideline dan Smart City Blueprint.