Terpopuler Ekonomi: Profil Sriwijaya Air Jadi Sorotan

Jakarta: Pencarian berita mengenai Sriwijaya Air masih menjadi favorit pembaca Medcom.id. Hingga kemarin, artikel mengenai pemilik Sriwijaya Air menjadi berita yang terbanyak dibaca di kanal ekonomi Medcom.id.Selain itu, artikel lainnya adalah mengenai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang melarang berinvestasi di perusahaan Tiongkok serta penyaluran bansos tunai. Rangkuman artikel terbanyak dibaca itu ada dibawah ini.PT Sriwijaya Air merupakan sebuah perusahaan swasta yang didirikan oleh empat orang. Siapakah mereka? Mengutip laman resmi Sriwijaya Air, Sabtu, 9 Januari 2021, mereka adalah Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim.Keempat orang ini terjun ke dunia maskapai penerbangan sejak awal 2000-an. Mengutip berbagai sumber, Chandra Lie bahkan awalnya adalah seorang pengusaha garmen, serta kemudian mengajak tiga anggota keluarga lainnya untuk berkecimpung di bisnis penerbangan.Baca berita lengkapnya di sini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) berencana merilis secepatnya lembar fakta mendesak investor AS untuk mematuhi perintah eksekutif, melarang berinvestasi di perusahaan yang diduga membantu militer Tiongkok. Aturan ini turunan dari perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump.Hal ini diungkapkan tiga sumber yang mengetahui masalah itu dan berdasarkan salinan dokumen tersebut. Perintah eksekutif, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Trump pada November 2020, melarang orang Amerika berinvestasi di perusahaan Tiongkok yang oleh Departemen Pertahanan (DoD) AS dianggap dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok.Baca berita lengkapnya di sini. Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) pertama pada Senin, 4 Januari 2020. Bantuan sebesar Rp300 ribu tersebut akan dibagikan per tiga bulan sekali hingga 2021.Financial Educator di Lifepal.co.id Aulia Akbar mengatakan pada dasarnya program tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi covid-19. Tapi besarannya masih jauh di bawah jumlah pengeluaran rata-rata per provinsi di Indonesia.Baca berita lengkapnya di sini. Jakarta: PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyesuaikan persyaratan penumpang yang akan menggunakan KA Jarak Jauh. Hal itu dilakukan seiring dengan dikeluarkan Surat Edaran Kemenhub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian dalam Masa Pandemi Covid-19.Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pada periode 9-25 Januari 2021 pelanggan KA Jarak Jauh di Pulau Jawa dan Sumatra diharuskan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau hasil nonreaktif rapid test antigen sebagai syarat untuk naik Kereta Api.Baca berita lengkapnya di sini. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak telah hilang kontak sekitar pukul 14.40 WIB pada hari ini. Investigasi pun terus dilakukan melalui koordinasi dengan Basarnas dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).Pihak Sriwijaya Air pun masih terus melakukan kontak dengan berbagai pihak untuk mengonfirmasi kabar pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 tersebut.Baca berita lengkapnya di sini. (SAW)